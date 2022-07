Hans teft og glimt i øyet vil fortsatt følge oss

18. juli gikk Sven Åge Birkeland bort og en hel epoke med ham.

Sven Åge Birkeland døde 18. juli, 62 år gammel. «Etter 38 år som kunstnerisk leder etterlater han seg et kompromissløst livsverk», skriver Knut Ove Arntzen i minneordet.

Han har stått for selve teatereventyret, det å bidra til å utvikle en ny forståelse for scenekunst uavhengig av den institusjonelle teaterhistorien.

Selvfølgelig fantes det teater i Norge før Sven Åge Birkeland, men det var han som innførte en ny internasjonal dynamikk i norsk teater som også var sterke bidrag til skandinavisk teater, slik den svenske formidleren av dans og scenekunstkurator, Daniel Andersson, har pekt på i en kommentar på spissen der han snakker om Stockholm som periferi og Bergen som sentrum.

Bergen Internasjonale Teater, senere BIT Teatergarasjen, begynte å ta form med Sven Åge Birkeland, Tone Tjemsland og Preben Faye-Schjøll i bresjen i 1983, med første festival i 1984. Det hele hadde sitt utspring ved Teatervitenskapelig institutt ved UiB, der de alle var studenter.

Selv stilte jeg meg som universitetslærer til disposisjon når det gjaldt å definere trendene som var avgjørende for de internasjonale miljøene, og det i skjæringspunktet mellom teaterlaboratorier, folkelig-teatrale grupper og etter hvert visual performance og visuell eller likestilt dramaturgi innenfor både teater og dans.

Sven Åge Birkeland og Tone Tjemsland var begge med å starte opp BIT Teatergarasjen i 1983. De har kjempet for at Sentralbadet skal huse BIT og det nasjonale dansekompaniet Carte Blanche.

I denne fasen ble ideen om å fange opp det nye teatret født. Det skulle være forestillinger som kunne overraske og nærmest «ta publikum på sengen», slik som Théâtre du Radeau fra Frankrike, som kom med flere forestillinger til Bergen og skapte superlativer i uttalelser fra teaterkritikere og teaterfolk.

Eller jeg kan nevne Michael Laubs Remote Control Productions, som var mer postmoderne og formmessig noe mer kontroversiell med sitt multimedia-uttrykk og personlige historier hentet fra dagbøker og popkulturen.

Den bergenske mesenen Johan Fredrik Kroepelin stilte kontor til disposisjon for Bergen Internasjonale Teater, og i 1990 åpnet Teatergarasjen som skulle bli så legendarisk i det internasjonale miljøet. BIT gikk over til helårsdrift.

Fra 1990-tallet og utover 2000-tallet kom så de små festivalene i oktober, Oktoberdans og Meteor, og BIT engasjerte seg samtidig veldig i samarbeidet med partnere i EU, under programmer som House on Fire og Apap.

Sven Åge Birkeland sto i spissen for hele denne virksomheten på en energisk måte. Han hadde klare formeninger om hva som kunne bli en god forestilling. Han hadde både kunnskap, intuisjon og ikke minst teft og kort sagt alle de kvalitetene som skal til for å bli en god dramaturg og kuratorkritiker, et begrep som viser til at en kunstnerisk leder eller kurator gjennom sin måte å velge ut på fungerer som en slags kritiker.

Sven Åge Birkeland og BIT Teatergarasjen satte i fjor opp Morten Traaviks omstridte stykke «Sløserikommisjonen». Birkeland dukket selv opp på scenen.

Birkeland hadde svært sterke formeninger om hvordan kvalitet skulle være og var en kompromissløs utøver av faget kuratorkritikk. Når han først hadde bestemt seg, gjennomførte han til punkt og prikke uten slinger i valsen.

BIT Teatergarasjen har vært uten fast spillested siden de flyttet ut av den «egentlige» Teatergarasjen i Nøstegaten i 2008, og BIT måtte arbeide nomadisk uten store scener. Denne fasen ble krevende, men BIT besto det nomadiske med glans – før de skal inn i en ombygd svømmehall sammen med Carte Blanche.

Tang Fu Kuen fra Singapore er utnevnt til ny teatersjef som vil til trå i desember 2022, og i mellomtiden er Karoline Skuseth konstituert teatersjef. Men det vil i alle fall være arven fra Sven Åge Birkeland som skal videreføres.

Stiftelsen BIT Teatergarasjen vil fortsatt være selvstendig og BIT vil fortsette å være en internasjonal aktør. Med kunnskap og intuisjon, teft og glimt i øyet skal den nye BIT Teatergarasjen bygges! Det gjorde Sven Åge Birkeland med den gamle.

Etter 38 år som kunstnerisk leder etterlater han seg et kompromissløst livsverk. Men hans teft og glimt i øyet vil fortsatt følge oss!

Knut Ove Arntzen er professor emeritus i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen.