Hun skapte et godt miljø for alle i nabolaget

Sanghita Soecilla Juliette Blaauw døde 5. november, 70 år gammel.

«Hun var strålende vakker, lykkelig og nygift» forteller Jofrid Nygaard om sitt første møte med Sanghita Soecilla Juliette Blaauw.

Jofrid Nygaard med familie

Minneord Dette er et minneord. Minneord skrives ikke av BTs redaksjon, men av personer som kjente avdøde.

Det var med dyp sorg vi mottok budskapet om at vår kjære venn og nabo, Sanghita Blaauw, døde uventet lørdag 5. november.

Min mann, Nils, og jeg møtte Sanghita første gang i mai 1975 da vi flyttet inn i Årstadveien med Sanghita og Haakon som vår nærmeste nabo. Hun var strålende vakker, lykkelig og nygift.

For oss ble dette første møtet starten på et 50 år langt og godt naboskap og vennskap.

Sammen med Haakon skapte Sanghita et kjærlig og vakkert hjem for deres tre flotte sønner, Einar, Harald og Erik. Med hennes gode humør, positivitet og vennlighet skapte hun et godt miljø for alle barn og voksne i nabolaget. Hun inspirerte både store og små til samhold og vennskap.

Vi vil alltid minnes henne i takknemlighet for hennes godhet, kjærlighet, omsorg og trillende latter.

Vi sender våre varmeste tanker til hennes mann Haakon, hennes sønner, Einar, Harald og Erik og til svigerdøtre og barnebarn.

Fred over Sanghitas minne.

Hilsen Jofrid Nygaard med familie