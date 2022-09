En sann økolog og økosof

Per Gøran Krüger døde 10. september, 81 år gammel.

Per Göran Krüger hadde sitt yrkesliv som samfunnsengasjert professor på Universitetet i Bergen.

Men han huskes også av hundrevis av niåringer for sin innsats som høvedsmann om bord på seksæringen sin nordvest i Øygarden gjennom 21 år.

Etter å ha fått presentert de store bildene i skapelsesberetningen i Bibelen, dveler elevene i 4. klasse på steinerskoler gjennom resitasjon, maling, musikk, sang og bevegelse ved de fire naturelementene, jord, luft, ild og vann, som er grunnlaget for alt liv på jorden.

Fra hav og sjø, fra jord og fjell og fra ild har menneskene funnet sitt eksistensgrunnlag, sine uryrker, som vi sammen går inn i og utforsker i 4. klasse.

Etter å ha gjennomgått Den siste viking av Johan Boyer med dens sterke inntrykk fra Lofotfisket i januar, tilbød Per Gôran som far til en av niåringene at klassen skulle få føle på kroppen en anelse av fiskerens liv i et vinterfiske.

Det skulle være mulig på familiens øy i hytten uten innlagt elektrisitet og vann og dertil hørende naust og seksæring. Dette var begynnelsen til at han tok imot 25–30 fjerdeklassinger i løpet av to februaruker i to eller tre grupper, alt etter klassens størrelse.

I 21 år tok høvedsmannen Per Gøran Krüger med seg fjerdeklassinger fra Steinerskolen ut til hytten i Øygarden.

Da vi kom ut på øyen etter skoletid, ble vi mottatt av høvedsmannen som sto ved vedkomfyren sin og stekte pannekaker til alle sine skårunger en dag i februar, gjennom 21 år.

Per Göran hadde en kjærlighet til det basale, det livsnødvendige og foredlingen av dette, noe som gjorde ham til en bauta for niåringene som kom på besøk til overnatting og roing, fisking, setting og trekking av garn, sløying av fisk, ja endog seiling i seksæringen, hvis været tillot det.

Oppdagelsesferd langs strendene og på knausene med gode både svar og senere spørsmål til videre utforskning av naturkjenneren og historieforskeren og -fortelleren Per Göran hørte også med.

Noe av det som sitter sterkest igjen hos en lærer er da seks årer etter hvert kunne gli rytmisk og stille gjennom vannet og seksæringen skjøt fart ved den felles rytmen barnene etter hvert oppnådde – etter mye prøving og feiling og under høvedsmannens klare og rolige anvisninger.

Per Göran var et tilstedeværende og tidløst menneske og samtidig disse siste årene plutselig svært moderne, med bærekraftig bruk av naturen og sanking og matauke etter årstidenes gang som en grunnleggende livsholdning. En sann økolog og økosof.

En varm takk til vår kjære høvedsmann på vegne av mange, mange den gang niåringer og deres lærere.

Johanne Margrethe Hartwig