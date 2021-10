Knut våget å snakke sant om virkeligheten

Knut Rasmussen døde 24. juli 55 år gammel.

Vår gode og verdsatte kollega Knut Rasmussen døde 24 juli 55 år gammel, etter kort tids sykeleie.

Knut var en raus leder og et medmenneske med oppriktig interesse for sine medarbeidere. Han levde sitt menneskesyn, at alle har samme verdi. Og han våget å snakke sant om virkeligheten.

Knut startet sitt virke i Fretex i 1997 og arbeidet der frem til 2010. Heldige var vi som kunne ønske ham tilbake som kollega i 2018 med økt kunnskap og livserfaring.

Knut var flink til å motivere og engasjere, og hadde blikk for at medarbeidere fikk utvikle seg og bruke de egenskapene de var gode på. Han klarte å lokke frem den enkelte sin styrke. Knut utstrålte ro og vi vil huske ham som «hel ved». Vi merket at han var til stede med sin nysgjerrighet og klokskap.

I kollegiet både opp og ned var Knut en god samtalepartner. Han lyttet og kom med gode innspill til de som trengte det. Den ledererfaring og menneskekunnskap Knut hadde fikk vi alle ta del i og gjøre nytte av. Han var veldig flink til å lytte og en fikk alltid snakke ferdig. Han skapte opplevelsen av at alle var like mye verdt.

Knut var på det stedet vi alle burde være i møte med andre mennesker, alle ble møtt med ydmykhet, nysgjerrighet og respekt.

Han ble mange sitt forbilde på mange måter, men spesielt med å ha den respekten for mennesker som skal til for å oppnå tillit hos andre. Hans tålmodighet og imøtekommenhet gjorde det lett å lære av ham, og en grudde seg aldri for å gå til Knut med noe.

Knut var en glad person, med masse humor og rom for tull og tøys. Samtidig var han en tydelig leder som viste vei og var handlekraftig,

Knut har etterlatt seg et tomrom for oss som jobbet nært med ham. Gjennom handling viste Knut hvem han var.

Vi takker for gode samtaler over en kaffekopp på morgenkvisten og for en alltid åpen dør.

Knut er og vil bli dypt savnet. Våre tanker går til hans kone Karen Kristine og de fire barna som han var så inderlig stolt av.

Vi minnes Knut med respekt, kjærlighet og glede.

På vegne av kollegiet, Unni Gjerde og Ann Iren Torgersen