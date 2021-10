En kveld med Per var aldri kjedelig

Per Sølvberg døde 27. september, 50 år gammel

Vår kjære venn Per Sølvberg døde 27. september, 50 år gammel etter seks års kamp mot kreft.

Vi ble kjent med Per på Norges Handelshøyskole i 1991, og har gjennom 30 år utviklet et nært og godt vennskap.

En kveld med Per var aldri kjedelig. Han hadde stort engasjement, meninger om det meste og var alltid interessant å diskutere med. Vi var ikke nødvendigvis alltid enige, og noen ganger slet vi med å forstå resonnementene hans. Da skyldte Per på Førdedialekten og litt dårlig diksjon.

Per elsket langrenn og livet var aller best når han kunne legge mil etter mil bak seg.

Takket være Pers entusiasme, og at han uten å spørre meldte oss på Vasaloppet, fikk flere av oss smaken på ski og turrenn. Men vi kom selvsagt aldri opp på Pers nivå. En av oss var med Per på hans siste skitur i mai. Selv om sykdommen herjet, kom han til topps på Spåtind også denne siste turen.

For Per var det viktig at familie og venner hadde det bra, og han kunne ofre mye for at andre skulle trives. Per var stolt av mye han hadde utrettet. Men mest stolt var han av familien – Ulrika og barna Anders og Andrea. Per var også takknemlig for røttene sine og lot oss ta del i varmen i barndomshjemmet i Førde.

Selv etter at Per ble alvorlig syk var han takknemlig for livet, både for øyeblikket og for alt han hadde opplevd. Han beholdt sitt gode humør og positive livsinnstilling til det aller siste. Det gjorde også at alle fikk være med å feire 50-årsdagen i mai. Vi som var på 50-årsfestens grande finale fikk minner for resten av livet.

Per var en hedersmann. Staut, kjærlig og en virkelig venn i livet.

Kjært er minnet vi tar med oss, og sårt er savnet for oss alle. Våre varmeste tanker går til Ulrika, Andrea, Anders og den øvrige familien.

På vegne av vennegjengen fra NHH, Anki, Christian, Ulf og Harald.