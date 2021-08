Brobyggeren er borte

Professor Yongqi Gao sovnet stille inn i sitt hjem på Landås i Bergen den 23. juli, bare 55 år gammel.



Vi har mistet en god venn og kollega, som med sitt milde vesen og strategiske kløkt var en brobygger.

Yongqi vokste opp i en kullarbeiderfamilie på den kinesiske landsbygden, og viste tidlig at han hadde anlegg for å studere. Han gikk ut av videregående skole som beste mannlige student i den nordlige Shanxi-provinsen, og fikk dermed plass på Peking-universitetet, det høyest rangerte i Kina.

I 1996 kom han til Norge og Bergen som del av et norsk-kinesisk forskningssamarbeid. Det ble til hovedfag og doktorgrad, og et særdeles aktivt liv som klimaforsker. I løpet av 25 år som forsker og prosjektleder ved Nansensenteret var han med på å forfatte hele 150 forskningsartikler.

Yongqi forsket med stor entusiasme på hvordan forurensning transporteres i havet, hvordan havstrømmene påvirker klimaet over land, og hvordan oppvarmingen i Arktis påvirker vær og klima lenger sør.

Yongqi åndet for samarbeid – for å fremme forskning, men også for å bringe sammen mennesker fra ulike nasjoner og kulturer. Han var en utrettelig brobygger som har satt store spor etter seg i norsk-kinesisk forskningssamarbeid.

Yongqi var sentral i å etablere og utvikle Nansen-Zhu-senteret for klimaforskning i Beijing, med deltakelse fra mange ledende norske og kinesiske institusjoner. En rekke norske og kinesiske statsråder har besøkt senteret, og ved 15-årsjubileet i 2018 kunne en stolt Yongqi også ønske Kong Harald velkommen.

Yongqi siterte ofte ordtaket «Hvis du vil gå raskt, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen». Vi er mange som har hatt glede av å gå sammen med ham. Og som vil huske hans vennlighet, entusiasme, og alltid gode humør.

Yongqi etterlater seg kone, sønn og datter. Han vil bli dypt savnet.

På vegne av venner og kollegaer ved Nansensenteret, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning: Tore Furevik, Tor Eldevik og Helge Drange.