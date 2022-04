Ho hadde denne unike evna til å sjå alle

Laila Østervold Ekren døydde 28. mars, 71 år gammal.

Eg kjende Laila gjennom 57 år. Så gjerne eg skulle kjent henne livet ut, så vart det ikkje slik. 28. mars tok livet slutt, og 7. april samlast vi til gravferd i Sund kyrkje. Ho vart 71 år.

Kyrkja på Klokkarvik var fullsett, parkerte bilar stod langs veg og mark. Om ein ukjend kom framom kyrkja denne dagen og såg flagget på halv stong og alt folket samla, ville den farande undrast: Kva slags vidkjent menneske vert følgt til grava her?

Det er Laila som har gått bort. Vi var mange ved kyrkja, ikkje fordi ho hadde formelle og ærerike posisjonar i samfunnet, ikkje fordi ho presterte bragder som gjorde henne kjend i media.

Laila derimot, hadde denne unike evna til å sjå alle. Ho var eit menneske rikt utrusta i kunsten å vise omsorg og kjærleik. Vi var så mange som møtte dette varme smilet og som minnest kor ekte empatien kjendest.

Stundom stussar vi over kor mykje somme menneske rekk, kor mykje dei får gjort, kor mange dei møter med omsorg og omtanke. Når vi kjenner på at no har eg nok med meg sjølv, så veit vi like fullt at dei finst, desse som har ei Sareptas krukke av godheit og omsorg. Som rekk så mykje for så mange.

Slike som Laila. Difor var ho vår Laila, alle si Laila.

Difor var vi mange, denne aprildagen i Sund kyrkje. Vi hadde noko sams, vi minnest eit smil med varme, vi hadde kjent det gode menneske Laila.

Kom ikkje og fortel at ho tapte kampen mot kreften. Vi som fekk følgje henne gjennom sjukdommen, vi møtte eit menneske med optimisme og pågangsmot til det siste. Livet ut hadde ho trøyst og omtanke for andre.

Vi møtte ingen tapar, vi møtte ein vinnar. Tapet er det vi som sit att med. Mest dei nærmaste.

Sverre Bungum