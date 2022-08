I sin grunnholdning var han et skapende menneske

Vår gode venn Øivind Maurseth døde 31. juli etter en vanskelig tid med alvorlige hjerte- og lungeproblemer.

Egill Reimers, Kjell H. Irgens, Hans-Emil Lidén og Jostein Molden

Det er ikke lett å forstå at vi ikke får møte ham igjen.

Mange gode minner strømmer på fra vårt vennskap, også fra de senere år som pensjonister. Øivinds varme og rolige stemme var alltid så ekte og oppriktig, fylt med omtanke og autoritet. I sin grunnholdning var han et skapende menneske, og kombinerte sitt viktige arbeid som arkitekt med et bredt og målrettet verdisyn.

Litteratur, musikk og billedkunst var godt representert i Øivind og Ellys hjem. Visesangen sto hans hjerte nær. Fra reiser, og fra sitt prosjekterende arbeid på kontoret, har Øivind etterlatt seg mange studier og skisser; engasjerte, selvstendige kunstverk – verdige en egen utstilling.

I våre diskusjoner om nyere arkitektur, om de mangfoldige muligheter for visuelle uttrykk, kunne Øivind spørre: «Ja, men er det vakkert?». Det var viktig for ham å skape vakker arkitektur på lag med naturen omkring, og med sine gode, funksjonelle planløsninger.

Etter ferdig arkitektutdannelse ved NTH i 1955, søkte Øivind bred erfaring ved en rekke ulike arkitektkontorer, før han i 1974 startet opp sin egen arkitektpraksis her i Bergen. Det kontoret som han med Ellys gode hjelp bygget opp, har satt betydelig spor etter seg i Bergen og i byens nære omgivelser. Også ved mange eksterne oppdrag, fra Svalbard i nord og til Tsjekkia i sør.

Arkitektkontoret Maurseth var vidt anerkjent, med kresne byggherrer som visste at de var i trygge hender. Øivind var engasjert i en rekke arkitektkonkurranser, som jurymedlem og som vinner, og var høyt aktet blant sine kolleger.

Han fremførte sine meninger med styrke, uten for mange unødvendige ord. Han mottok en rekke diplomer, priser og andre hedersbevisninger fra inn- og utland. Som styremedlem og formann i Bergens Arkitektforening, og styremedlem i Fortidsminneforeningen, tok også han sin verneplikt i vårt lokale fagmiljø.

Etter 1996 ble hans kontor videreført i Maurseth & Halleraker AS, senere i Link Arkitektur AS. Den faglige presentasjon av Øivinds omfangsrike virksomhet hører hjemme i en annen sammenheng. Noen av hans spesielt viktige bidrag i Bergen by, bør likevel nevnes: Bryggens Museum, Hotellet på Bryggen i nært forhold til den bestående gamle Bryggen, Bergensbanken (tidl. Skillingsbanken), Bergen Offenlige Biblioteks rehabilitering og påbygg. Dessuten en rekke eneboliger og gode boligområder i byens nære omgivelser.

For oss fire som fremdeles har anledning til å møtes i vår onsdagsklubb, vil savnet av Øivind bli meget stort.

Egill Reimers, Kjell H. Irgens, Hans-Emil Lidén og Jostein Molden