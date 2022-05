Ein god mann for Sognalaget

Bjarne Målsnes døde 8. april, 87 år gammal.

Bjarne Målsnes døde 8. april, 87 år gammal.

Bjarne Målsnes sovna inn på Åsane sjukeheim 8. april, 87 år gammal.

Bjarne gifta seg med Borghild. Dei var begge frå Balestrand og dei fekk to born, Grethe og Trude.

Bjarne var ein god venn og kamerat av meg. Vi møttest først i 1954 på rekruttskulen på Steinkjær. Seinare i Sognalaget i Bergen, då Bjarne dukka opp på eit årsmøte der. Han var då komen til Bergen på arbeid.

I 1961 vart Bjarne valt til formann i Sognalaget. Så tok han seg to års pause, men vart vald på ny i 1964.

Han var då formann i åtte år og Sognalaget hadde ei god tid med mange medlemar og fleire strøymde til ifrå gard og grend i Sogn og Fjordane.

I Bergen trefte medlemane kjende frå si heimbygd og i laget var det godt miljø og ungdomane lika seg.

Då Bjarne gjekk av som formann i 1971, starta han eit meldingsblad i Sognalaget. Bladet fekk namnet Sogneposten og Bjarne Målsnes var redaktør.

Bladet tok for seg referat frå laget, møter, festar, turar med meir. Heile laget gjekk no inn i ei ny tid med god informasjon og medlemane likte seg og dei auka i tal. Det var no 185 medlemar.

Mange gode programkveldar der medlemane var med å laga til. Slik som Solundkveld, Gulenkveld og Høyangerkveld. Fleire slike kveldar og medlemane kosa seg.

Bjarne refererte med bilete i Sogneposten etter alle tilskipingar i laget. Han vart både redaktør, journalist og fotograf. Sjeldan noterte han noko på papir.

Han brukte auge og øyrer og fekk med seg det viktigaste i velskrivne ord. I 2011 kom det siste nummerert av Sogneposten ut. Då hadde laga bladet å gjeve det ut i Sognalaget i 45 år,

Bjarne var æresmedlem av Sognalaget.

Han var eit funn for laget og det trist at han er gått bort.

Våre tankar går til familien Målsnes. og vi lyser fred over Bjarne Målsnes sitt gode minne.

Leif Steinar Nyhammer