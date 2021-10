«Ansken» Sunde til minne

Ansgar Sunde døde 22. september, 91 år gammel. «Ansgar gjorde en stor innsats i Laksevåg Turn- og idrettslag», skriver Arne Jakobsen i minneordet.

Ansgar Sunde døde 22. september, 91 år gammel. Dagen før hadde han vært sammen med oss på Gubbelaget i LTI sitt møte.

Ansgar gjorde en stor innsats i Laksevåg Turn- og idrettslag og for Postmannslaget hvor han var som postfunksjonær var organisert i.

Sin idrettslige karriere startet han i Lyngbø Sportsklubb, hvor han var keeper på klubbens bandylag. Men det var hos oss i Laksevåg Turn- og idrettslag, hvor han kom i 1947, Ansgar fikk utvikle seg som turner og administrator.

Han ledet laget gjennom gylne vekstår i sekstiårene og var med i Hovedkomiteene både for NM i Turn for herrer kl. A og B på Laksevåg i den nye Laksevåg Idrettshall, hvor laget var godt representert blant deltakerne. Ansgar var også med i hovedkomiteen for NM i turn for junior.

Jeg fikk anledning å delta som sekretær både i lagets hovedstyre og de to nevnte komiteer for norgesmesterskapet i turn i Laksevåghallen. Det er grunn til å berømme Ansgars samarbeidsvilje og evne til å finne de fremtidsrettede konklusjoner.

Han var i mange år en habil turner, og deltok således i mange turnkonkurranser på kretsnivå.

I 1970 var han trener for lagets turntropp til NM i Haugesund, hvor det ble en flott 1. plass. Han var i lengre periode formann i turnstyret og formann i Hovedstyret i perioden fra 1965 til 1968.

I perioden han var lagets formann, var han med på omorganiseringen til den administrasjon vi har i dag, med selvstendige grupper.

Ansgar Sunde hadde og en rekke oppgaver i LTIs Gubbelag. Helt til det siste var han en trofast møtedeltaker. Vi vil huske «Ansken» som en ivrig debattdeltaker og en god klubbkamerat.

Ansgar Sunde jobbet i Postverket og var på slutten av sin karriere visepostmester ved Bergen postkontor.

Ansgar har skrevet Laksevåg Turn- og idrettslags 100 års historie, samt historien for Postmannslagets historie i Bergen og Distriktene.

Vi lyser fred over Ansgar Sundes minne og mine tanker går til Erna, Arve, May Elin, Anne Beathe og deres familier.

Arne Jakobsen