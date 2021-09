Klovnens maske bar han ofte

Frank Larsen er død, 57 år gammel.

Publisert Publisert Nå nettopp

Frank Larsen døde 57 år gammel. «Det fulgte glede, frustrasjon og av og til sorg med, når man hadde med Frank å gjøre», skriver Ole Stendal i minneordet.

Minneord Dette er et minneord. Minneord skrives ikke av BTs redaksjon, men av personer som kjente avdøde.

Frank Larsen ble funnet død 1. september, hjertet hadde sviktet.

Med ett ble livet litt mattere, og en god del mindre morsomt. Etter 57 år på vandring langs en svingete og ujevn vei, ville ikke kroppen mer, og vi føler oss alle mer alene.

Det var ikke spesielt enkelt å være Frank. Fra tidlig av ble han godt kjent med dype daler og høye fjell. Det ble mange høydemeter å tilbakelegge, mange utforbakker der farten kunne bli stor og bremsene slitte. Tappert reiste han seg opp, slo en vits og kjempet seg videre.

Klovnens maske bar han ofte, men vi visste at bak den ligger noe annet. Hjerteskjærende ærlig kunne han være om egen tilkortkommenhet, om umulige forutsetninger, om vekten av det som ikke kan kontrolleres.

Og vennlig kunne han rekke ut en hånd og si noe klokt når en annen viste seg å være kun et menneske. Ett smilende og ett tårefylt øye gir et skjevt syn på denne verden, og mange var vi som lot oss more av hva han så.

Musikk og sang, forfriskende fremført på kassegitar, var en trøst for både Frank og tilhørerne. Det er med tristhet tanken melder seg om hva som kunne vært, både innen musikk, komikk, kommunikasjon, generelle ablegøyer og det dypeste alvor.

Det fulgte glede, frustrasjon og av og til sorg med, når man hadde med Frank å gjøre. Noen falt av lasset, men i de senere år sørget hans spesielle venn Sissel for lys, varme og aldri sviktende omsorg. Optimisme og en større ro omga ham oftere enn før, der han nå sto på et tryggere fundament.

Men som det av og til skjer på denne underlige klode, skulle ikke en mer solfylt tilværelse få vare så lenge. Tøffe krav mot egen kropp og sjel krever sitt, hjertet gjør hva det kan, og brått så var han borte. Hans barn, hans mor og stefar, søsken og venner sitter fattigere igjen.

For Frank er det ikke mer å engste seg for, nå som han har kommet frem. Men kanskje får han en mulighet til å fremføre flere morsomheter.

Jeg mener å høre latter ved inngangen, og jeg tror bestemt jeg ser dørvakten bukke dypt mens han slår porten opp, og sier at her ønsker vi alltid velkommen en øm og vakker sjel.

Ole Stendal