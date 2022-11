«Mennesklig og varm - romslig og raus»

Michel Beckers døde 16. november, 80 år gammel. «Pastor Beckers var høyt avholdt. Ikke minst ble han avgjørende for svært mange flyktninger og innvandrere som kom til Norge og som ofte hadde den katolske kirke som første landingsplass» skriver Gjermund Høgh i minneordet.

Michel Leornard Servas Maria Beckers ble født i Nejmegen, Nederland 2. desember 1941 og ble døpt i Peter Canisius kirke. Han vokste opp i en familie med mange søsken, far som var lege og mor som var farmasøyt.

Etter teologisk og pastoral utdanning i Frankfurt og Paris, ble han presteviet i Maaststricht 21. september 1968 av biskop John W. Gran for å gjøre tjeneste i Norge. Etter ett års videre studier i katekese i London kom han til Stavanger høsten 1969, i første omgang som hjelpeprest og for å lære norsk.

Han egentlige prestegjerning begynte da han ble kapellan i St. Paul menighet i Bergen som den gang hadde 700 medlemmer. Samtidig var han ungdomsprest og lærer ved St. Paul skole. I februar 1976 ble han sokneprest i Bergen og han arbeidet her til oktober 1982, bortsett fra sabbatsåret 1979- 80 da han arbeidet og studerte i San Francisco, USA og i Lima, Peru.

Fra oktober 1982 til august 1984 var han sokneprest i Drammen. Fra august 1986 til september 1994 var han sokneprest i St. Olav domkirke i Oslo.

I oktober 1994 kom han tilbake for sin andre periode som sokneprest i Bergen og ble her til november 2003, menigheten hadde da 5.000 medlemmer. Mange ble overrasket og lei seg over at han forlot Norge, men: Det er best å gi seg mens leken er god.

Han dro tilbake til Nederland for menighetsarbeid, for som han sa: Jeg kom til Norge da det var overskudd på katolske prester i Nederland, men mangel I Norge. Nå er prestemangelen størst i Nederland.

Han kom likevel ofte tilbake til Norge for å gjøre vikararbeid om sommeren, for særskilte oppdrag eller ikke minst for å besøke venner.

Fra høsten 2006 til våren 2009, var han også tilknyttet Caritas Norge i delstilling som rådgiver i et fredsprosjekt, kristne mot muslimer, i Filippinene drevet av Kirkelig

Fredsplattform.

Pastor Beckers, «Bækkas» eller bare Michel, satte dype og gode spor etter seg, ikke bare i menigheter, skoler, ungdoms- og eldrearbeid, økumenisk arbeid og kateketisk innsats, organisasjoner og bevegelser innenfor og utenfor Kirken hvor han virket.

Han huskes som en god prest og sjelesørger og en dyktig organisator, men først og fremst som et medmenneske og en venn.

Han hadde stor arbeidskapasitet og var alltid løsningsorientert – hvordan lande utfordringer slik at det ble best for alle. Livet vil kaste steiner på din vei. Du bestemmer selv om du bruker dem til å reise murer eller bygge broer.

Han priste livet og var raus overfor alle uansett hvilken tro, bakgrunn, private forhold eller problemer de sto overfor. Michel stemplet ingen, men oppfordret alle til å leve og å utvikle sine muligheter.

Første julen i Bergen, ennå ikke helt stødig i norsk, holdt han en hel serie prekener med tema: Du må utvikle din potens! Det gikk rett hjem i menigheten.

Pastor Beckers var høyt avholdt. Ikke minst ble han avgjørende for svært mange flyktninger og innvandrere som kom til Norge og som ofte hadde den katolske kirke som første landingsplass.

Michel var fortsatt meget aktiv som prest og bidro sterkt til langt over vanlig pensjonsalder. Om vinteren var han mest i Sør-Frankrike, høst og vår i Nederland. Men han hadde sin bolig i Gemert hvor han også hadde bodd noen av barneårene.

Våren 2021 fikk han diagnostisert lungefibrose og deretter

fikk han stadig mindre kapasitet og radius. Han flyttet da til en eldrebolig med god omsorg. Onsdag 16. november sovnet stille inn på kvelden.

Michel var takknemlig for livet og sa ofte: Nyt livet så lenge dere kan!

På slutten av sitt liv var han ikke mist glad for hvordan han ble tatt imot tilbake i Nederland av sin familie. Ikke minst skrøt han over hvordan nieser og nevøer stilte opp.

Michel Beckers etterlater seg et stort savn, og det er mange som har grunn til takknemlighet.

Han var aktiv på Facebook, hans hilsen lørdag 12. november: «Min siste – palliative – periode. Med masse håp og nysgjerrighet på evigheten. Tusen takk for livet jeg fikk dele med deg.»

For mange venner

Gjermund Høgh