En framifrå forsker har gått bort

Tor Halfdan Aase er død, 72 år gammel.

Foto: Kim E. Andreassen

Kolleger ved Institutt for geografi, UiB

Aase kom fra Sandnes til Universitetet i Bergen og planla å studere geografi, men endte i stedet med hovedfag i sosialantropologi.

Hans tema var landsbyutvikling i Pakistan og migrasjon, og førte videre til et NORAD engasjement i Pakistan. Etter dette var han forsker ved NIBR i Alta og ved Rogalandsforskning. I 1989 ble ansatt ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen, og her jobbet han resten av karrieren.

Hans ansvar var å ivareta utviklingsgeografien. Aases avhandling fra 1991 tok opp Pakistan-sporet og ble forsvart som doktorgrad i sosialantropologi, og hans faglige vinkel var kjennetegnet ved å krysse teori og metode fra ulike samfunnsfaglige disipliner inn i geografien. Han ble med i et prosjekt under NUFU-programmet, og dette ble starten på et engasjement i Nepal som ble hans primære region i flere tiår. Forskningen hans fokuserte på det lokale nivå: hushold, jordbrukssystem, med teft for det teoretisk interessante i det lokale.

Tor Halfdan Aase var et naturtalent som foreleser og veileder. Han gikk inn i rollen med hele sin person, og skapte en smittende entusiasme for emnet. Han underviste like gjerne på første år som for doktorgradsstudenter. Han brukte ofte bare tavle og kritt, og klarte å formidle komplekse teorier på en måte som fikk studentene til å se lyset, krydret med anekdoter som han hentet fra feltarbeid i Asia eller Norge.

Som veileder var han meget presis når det gjaldt å finne de svake punkter i et manus som måtte rettes opp for å få argumentasjonen til å svinge. Veiledning foregikk på hans kontor, eller like gjerne over en kopp kaffe på en kafé over gaten. Hans undervisning i kvalitativ metode satte varige spor hos studentene, og han etablerte et ph.d.-kurs i kvalitativ metode som ble meget populært.

Aase var en nettverksbygger, og han deltok i forskning ved en rekke sentre ved UiB og andre universiteter. Hans engasjement i lokalgeografisk utvikling og koblingen til global klimautvikling demonstreres i den siste boken han redigerte: «ClimateChange and the Future of Himalayan Farming» (Oxford University Press 2017).

Vi har mistet en framifrå forsker og lærer, og lyser fred over Tor Halfdan Aases minne.

Kolleger ved Institutt for geografi, UiB.