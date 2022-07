Han var ein fin estetikar og måldyrkar

Gunnar Gilberg døydde 23. juni, 89 år gamal.

Pedagogen, bokmannen og rhododendron-eksperten Gunnar Gilberg døydde torsdag 23. juni, nære på 90 år gamal.

Med han er ein finsleg kulturberar og ein høgt verdsett målsmann for

Vestmannalaget burte.

Gilberg var bygut, fødd i Sandviken, men hadde til liks med dei fyrste namngjetne Bergens-målmennene, slike som Henrik Krohn, Kristofer Janson og Georg Grieg, stor sans for vårt nedervde folkemål og solide språkkunnskapar.

Gilberg kom tidleg med i styret for forlaget Norsk Bokreidingslag, der han i mange år sat i litteraturnemndi og hadde nært samarbeid med andre målkunnige tradisjonsberarar som Eigil Lehmann og Jarle Bondevik.

Seinare kom han med i stjorni for Vestmannalaget, der han sat som varaformann under Leidulv Hundvin gjenom 1990-åri.

Gilberg var skrivefør og talefør og gav ut fleire verdfulle bøker, lyrikksamlingane Sjå attum (1989) og Dikt (2011) og dessutan Rhododendrum for alle i 1993.

I Vestmannalaget vart han nytta som talar og ikkje minst «minikåsør», eller redaktør av det sokalla handskrivne bladet Tuftekallen.

Han hadde store kunnskapar og velutvikla formuleringsevne, og mange minnest med glede innslag og programkveldar som han hadde ansvaret for, som til dømes fyredraget han heldt for nokre år sidan um Heinrich Heine, ein diktar han sette svært høgt.

På 150-årsfesten for Vestmannalaget i 2018, vart Gunnar Gilberg utnemnd til heiderslagsmann. Det var vel fortent, og me som no sit i styret vil minnast ein fin estetikar og måldyrkar og ein venesæl og kjær lagsmann og takka for storveges innsats gjenom ein heil mannsalder.

Jon Askeland,

formann i Vestmannalaget