Kreativitet ble selve kjennetegnet på Rolf

Rolf Seeberg Gundersen døde 85 år gammel. - Rolf var så kreativ. Kreativitet ble selve kjennetegnet, og det var ikke fritt for at vi merket kreativiteten hans både i Bergen Vest Rotary Klubb og som en av «Rytterne», skriver venner i minneordet.

Rolf Seeberg Gundersen døde 23. mars.

Rolf Seeberg Gundersen døde 23. mars, 85 år gammel.

Vi er venner som med utgangspunkt i Bergen Vest Rotary klubb i 2001 dannet en gjeng som vi kalte «De glade ryttere». Vi var opprinnelig syv par, det vil si fjorten medlemmer. Med Rolf er nå fire gått bort.

I vår alder opplever man ofte å miste sine beste venner og det er alltid trist. Å miste Rolf er særlig vemodig. Vi gamle lever gjerne vel så meget i fortiden som i nutiden. Vi lever på gode minner. For oss «ryttere» er de siste tjue årene fulle av gode felles minner og Rolf er sentral i dem alle.

Vi ser vel ham som initiativtakeren til denne gjengen som klart trivdes godt sammen, men som også kunne ønske et formål som å søke kunnskap om og oppleve kunst og kultur sammen, gjerne ved turer til steder relatert til de tema vi på forhånd hadde studert gjennom egne presentasjoner.

Dette skjedde ved at vi fordelte oppgavene med å studere og å holde foredrag om valgte tema, først i lokalene til AG3, reklamebyrået til Rolf, og senere i den rekonstruerte offisersmessen til KNM Bergen ved kommandantboligen i Gravdal. Forberedelse av lunsj gikk på omgang.

Første turen gikk til Skagen for å oppleve Skagen malerne, og det ble slik at vi år for år vekslet mellom inn- og utland. Innenlands ble det bilturer.

Ganske snart ble vi også med i et prosjekt der Rolf og Gudbrand Fossan med sønnen Øyvind var sterkt engasjert – bygging av St. Olavs kapell i Covarrubias Spania for å oppfylle ønsket til kong Håkon Håkonsens datter prinsesse Kristina, som ble gift med en spansk prins på 1200 tallet.

Prinsesse Kristina stiftelsen. Bildet er tatt i 2005. Fra høyre Rolf Seeberg Gundersen, Steinar Molland, Miguel Ortiz, Bjørn Holmvik, aria jesus Sant, Øyvind Fossan og Ernesto Molinero. Foto: Hilde Kristin Strand

Dette medførte to fantastiske Spaniaturer, den siste til åpningen i 2011. Da hadde rytterne overtatt styret i den norske støtteforeningen Amigos de Princesa Kristina, og Rolf var styreleder.

Øyvind Fossan ble, etter initiativ fra Rytterne, utnevnt til Ridder av Den Norske Fortjenstorden

Rolf var så kreativ. Kreativitet ble selve kjennetegnet, og det var ikke fritt for at vi merket kreativiteten hans både i Bergen Vest Rotary Klubb og som en av «Rytterne».

For sin innsatts i klubben ble Rolf tildelt Rotarys høyeste utmerkelse "Paul Harris Fellow", vel fortjent og en utmerkelse Rolf satt stor pris på.

Om «De glade ryttere» er det å si at det var herlig å bli med i noe nytt i moden alder, med venner med så god kjemi. Alle bidro, og Rolf ikke minst med sin humor og mange underfundige replikker.

Han vil alltid være med oss. Våre tanker er nå hos hans og vår kjære Brit og familien.

På vegne av De Glade Ryttere

Hans Smith- Sivertsen

Egil Jørgen Eikanger