Han var en sann kjuagutt, Dreggegutt og Sandsvikspatriot

Knut Tom Knutsen døde 1. januar, 83 år gammel. «Han var ekstremt sosial. Varm, raus, godhjertet og gavmild», skriver venner i minneordet.

En Dreggegutt – en av Sandvikens store sønner – er gått bort.

Tom var noe helt spesielt; en dyktig forretningsmann med vyer og teft for gode investeringer. Vi ser ham for oss – full av iver og entusiasme – når han fortalte om sine planer og ideer.

Tom vokste opp i Formannsvei. Gikk i Dreggen hvor han avsluttet som sjef for 100 års jubileet. 19 år gammel ved farens uventede død – overtok han Knut Knutsen A/S – Alt i elektrisk arbeid -, fullførte Bergen Tekniske Skole og merkantil utdannelse ved NHHK.

Ved hjelp fra gode venner og eldre Dreggegutter i starten – og alltid ved iherdig arbeidsinnsats, skapte Tom et solid firma – for sine kunder og ikke minst for sine ansatte og for sin familie.

Restaurering av Skutviksbodene og Bergeboden er et synlige tegn på hans kjærlighet til bydelen.

Tom var fri for selvskryt og snobberi. Han var en sann kjuagutt, Dreggegutt og Sandsvikspatriot og han var ekstremt sosial. Varm, raus, godhjertet og gavmild.

Elsket gjester og festlige lag – var storsjarmør og en danseløve.

Vårt vennskap startet hhv. i 1970 i Strandgaten og i 1983 på Øvre Lynghaugen. Vi minnes, med glede og latter, små og store dager med diverse påfunn og innslag. 17. maier og nyttårsaftener likeså. – Og så Bognø – da! Her var det evig selskapelighet med venner og familie – og krabber!

Tom var en fjellets mann – både til fots og på ski. Jakt og fiske. Det måtte bli hytte på Geilo- der han hadde hatt påskeferier i barndommen. Også denne hytten har gitt oss en mengde gode opplevelser. Flotte turer og mange vennelag.

Tom og Margret (som han kalte henne) ble etter hvert svært så bereiste. Mesteparten av verden ble besøkt med cruiseskip, fly- tog og bilturer. Uforglemmelige reiser som vi aldri blir ferdige med å tenke til tilbake på og som kaller på latter- latter og atter latter.

Tom beholdt glimtet i øyet til det siste. Humoristisk sans forgår ikke så lett. For en tid tilbake gikk Tom. Margareth og Tine en liten tur bort til Krohnengen skole og tilbake igjen. Tom var ikke helt i form. Han gikk sakte og var rørete i praten. Da vi nådde Meyermarken, ville vi finne en benk å sitte på.

Her passerte vi en mann med to hunder. Den ene hunden knurret kraftig da vi gikk forbi. Tom snudde seg mot mannen og sa med overraskende klar og tydelig røst: Sånn gjør min kone også! Da brast vi ut i latter!

Tom er ikke borte. Han vil leve videre med oss – alltid. Det er så utrolig mange minner vi bærer på – og de vil vi stadig vende tilbake til – i våre egne tanker – og sammen med venner og bekjente.

Takk

Tine og Rasmus Garmann

Kari Vårdal og Håkon Bergsland