Sangen lever videre

«Hans arbeid for å skape en levende studentkultur i Bergen er selve fundamentet vi står på i dag», skriver Studentersamfunnet i minneordet.

Jakob Skarstein er død, 100 år gammel.

Ved hans bortgang har Studentersamfunnet i Bergen lidd et stort tap. Få, om noen, har fulgt oss lengre og i en slik grad satt sitt preg på Bergens student- og kulturmiljø som ham.

Som Studentersamfunnets formann på 1940-tallet, som ceremonimester for høytid og fest gjennom 60-tallet, som revyhelt, som foredragsholder og utrettelig ildsjel ble han vår fremste kultur- og tradisjonsbærer og den den siste virkelig store broen tilbake de første generasjonene som så Studentersamfunnet bli til, side om side med universitet og høyskolene i vår by.

Gjennom hele sitt liv spredde han glede og klokskap til yngre generasjoner med fest, sang og ekte røverhistorier fra de gamle dager. Hans arbeid for å skape en levende studentkultur i Bergen er selve fundamentet vi står på i dag.

For sin utrettelige støtte og tiårs innsats bar Skarstein derfor storkorset av Pinnsvinordenen, den fremste hedersbevisning studentene i Bergen kunne tildele ham. Vi er for evig takknemlig for alt arbeid han har lagt ned, han er en evig inspirasjon.

Da Studentersangforeningen sang for Jakob på hans hundreårsdag tidligere i år satt rytmen fortsatt i beina og ingen kunne teksten bedre. Sangen lever videre. Hvil i fred.

Sjur Selsvik, leder i Studentersamfunnet i Bergen og Oda Bjerkan, Ceremonimester i Studentersamfunnet i Bergen.