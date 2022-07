Han var et ideal for mange

Terje Engevik døde 24. juli, 76 år gammel.

Terje Engevik foran Luftambulansens helikopter i 2001. Da hadde han vært med på nok en dramatisk redningsaksjon.

Trygve Hillestad

«Et barneskoleprosjekt i Kenya har betydd mer for meg i livet enn det jeg utførte i 25 år som redningsmann.»

Tidligere redningsmann og flysykepleier i Norsk Luftambulanse, Terje Engevik, var ikke i tvil da han så tilbake på et innholdsrikt og spennende liv. Selvfølgelig gledet det ham å kunne redde liv og begrense skade i forbindelse med alvorlige ulykker og sykdom, men gleden han opplevde var ubeskrivelig da han sammen med fire venner og deres hjelpeorganisasjon TBF bygget barneskole, bidro til to dypvannsbrønner og til at mange barn både fikk, og fortsatt får mat og utdanning.

Terje er født på Askøy, flyttet som ganske ung til Sandviken og meldte seg straks inn i Sandvikens Bataljon. Terje valgte å utdanne seg som sykepleier og deretter som anestesisykepleier ved Stavanger universitetssykehus. Der møtte han sin første livsledsager som han fikk to gutter med.

Allerede tidlig meldte han seg til tjeneste som FN-soldat og Røde Kors-delegat med påfølgende utenlandstjeneste. Terje ble en av de viktigste pådriverne og ankermennene for etablering av luftambulansetjenesten i Stavanger, både operativt og for Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han hadde alltid et godt ord, var hjelpsom og positiv, faglig solid og trygg og en god kollega i luftambulansetjenesten.

Luftambulansebasen i Stavanger ble som landets andre åpnet i 1978. I fortsettelsen var han svært viktig for det gode samarbeidet som ble etablert mellom det akuttmedisinske miljøet, de andre nødetatene og ikke minst mange frivillige organisasjoner i Rogaland. Terje hadde ofte vakter på luftambulansebasen i Bergen, og var også i mange år aktiv instruktør innen livreddende førstehjelp på Vestlandet. Da Terje ble pensjonist påtok han seg straks kassererjobben i Norsk Luftambulanse sin pensjonistforening.

I mange år brukte Terje nesten all sin fritid på å gjøre hytten ved sjøen i Austevoll til en perle av et fristed. Fra 2015 ble Terje rammet av flere alvorlige sykdommer. Kari, hans samboer i mange år, fulgte ham utrettelig opp sent og tidlig, men til slutt tok kreftsykdom Terje fra oss. Søndag 24. juli døde han med sine nærmeste ved sin side.

Tidligere kolleger benevner Terje som en bauta, hedersmann, et forbilde, en pioner og et ideal for mange som kom etter ham.

Uten Terje ville min og tidligere redningsmann Lasse Fossedal sin inntreden i Norsk Luftambulanse i 1987 aldri blitt noe av. Vi er ham stor takk skyldig og er glade for at vi mer enn en gang fikk sagt det til ham.

Trygve Hillestad