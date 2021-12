– Han har betydd mye for utviklingen av amerikanske studier i Norge

Professor emeritus Orm Øverland døde 1. desember.

Orm Øverland ble født i Oslo 17. mai 1935. Etter sin Ph.d. fra Yale University var han tilsatt ved Universitetet i Bergen fra 1970 til han ble pensjonist i 2005, de fire første årene som dosent og senere som professor i amerikansk litteratur.

Øverland har publisert en lang rekke bøker og artikler og nyter stor internasjonal anerkjennelse for sin forskning om norsk-amerikansk litteratur og immigrasjonshistorie. Han har betydd mye for utviklingen av amerikanske studier som fagfelt i Norge.

Ved UiB har Øverland stått sentralt i universitetspolitisk virksomhet. Han var dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet, medlem av Det akademiske kollegium, samt styrer for Engelsk institutt i tre perioder.

Øverland har vært en drivkraft i internasjonaliseringsarbeidet ved UiB. Han var den første leder for Rådet for Internasjonalt Samarbeid og Utvikling (RISU) og var med på å opprette UiBs og Norges første engelskspråklige mastergrad (i marinbiologi).

Som leder for RISU arbeidet han aktivt for å styrke samarbeidet med institusjoner spesielt i Afrika og for å legge til rette for opptak av studenter fra utviklingsland i Norge. Øverland var fra 1994–2001 leder for komiteen for utveksling av forskere med universiteter i USA og Canada.

Øverland også koordinator for UiBs samarbeid med Vytautas Magnus-Universitet i Litauen, der faglærere fra Kaunas kom til Bergen for å ta master- og doktorgrad. Det skyldes i høy grad Øverlands innsats at dette programmet ble meget vellykket, med uteksaminering av flere master- og doktorgradsstudenter.

Øverland ble medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi i 1994, mottok Kongens fortjenstmedalje i gull i 2003 og ble æresdoktor ved Vytautas Magnus-Universitet i 2007.

Jeg ønsker å hedre Orm Øverlands minne i takknemlighet for den innsatsen han har gjort innen akademia.

Leiv Egil Breivik

Professor emeritus