Et varmt hjerte har sluttet å slå

Hjertepionér Gunnar Alm Rosland er død, 88 år gammel.

Med Gunnar Roslands bortgang har Norge mistet en pionér innen hjertemedisinen. Gunnar vokste opp i Eydehavn utenfor Arendal, og beholdt hele livet det sørlandske lynnet, lavmælt og ydmyk i møtet med pasienter og kolleger.

Etter medisinsk embetseksamen fra Universitet i Bergen ble han spesialist i klinisk fysiologi. Han kom på 1960-tallet til Haukeland Universitetssykehus, og ble en av drivkreftene i oppbygningen av Klinisk fysiologisk avdeling – i dag en del av Hjerteavdelingen. Som lege var Gunnar dyktig, og bidro i stor grad til utviklingen av den moderne hjertemedisinen. Han var vitebegjærlig og nysgjerrig, med en unik evne til å vurdere og ta i bruk nye effektive metoder som han ivrig videreformidlet i fagmiljøet. Han var med på å utvikle og lage de første dialyseapparatene ved Haukeland, lenge før de ble kommersielt tilgjengelige. Han var også blant de første i Norge som startet med hjertekateterisering av voksne og barn. Hans kliniske kompetanse skyldes i stor grad hans unike evne til tredimensjonal forståelse av hjertet, og hvordan ulike forhold påvirker hjertets funksjon.

Gunnar ble tidlig betrodd ansvaret for barn med medfødte hjertefeil, og barnekardiologi ble hans særinteresse til han gikk av med pensjon i 2003. Også barn fikk glede av hans ferdigheter i invasiv kardiologi. Da ekkokardiografien gjorde sitt inntog, tok han teknikken raskt i bruk. Lenge før andre så behovet, startet han oppfølging av voksne med alvorlige hjertefeil. Gunnar hadde en bred utenlandsk kontaktflate som han benyttet flittig for å holde seg og fagmiljøet i fronten av fagutviklingen. Uten Gunnars innsats ville barnehjertemedisinen hatt en mye langsommere utvikling i Norge. For sin banebrytende innsats ble han hedret med Norsk Cardiologisk Selskaps Hederspris og Kongens fortjenstmedalje i gull.

Gunnar var i sin praksis flink til å trekke oss yngre kollegaer med. Med stor tålmodighet ga han oss tillit og tilbakemeldinger som fremmet læring og mestring. Hans tilstedeværelse ga virkelig mening til begrepet mestersvennopplæring. Men Gunnar var ikke bare en fremragende lege. Han var samfunnsengasjert og alltid velorientert, med solid kunnskap innen svært mange felt; historie, botanikk, litteratur, mytologi og religion for å nevne noen. Han virket aldri påtrengende med sine kunnskaper, men ga enhver samtale noe ekstra.

Det var sjelden at Gunnar hevet stemmen, men han kunne gi klare beskjeder når urett ble begått. Gunnar hadde også store menneskekunnskaper. Han visste at livet kunne fare mindre pent med mennesker. Han møtte derfor alle mennesker med den største respekt, og han visste at en som pasient og pårørende er i en særlig sårbar situasjon. De som har kunnet følge Gunnar i hans kliniske praksis, har alle latt seg imponere over hans evne til å kommunisere med barn og unge. Vi er mange som er glad for å ha fått lære Gunnar å kjenne og jobbe sammen med ham, og ikke minst for å ha hatt ham som læremester – som lege og som medmenneske. Vi vet at det er mange pasienter med medfødte hjertefeil og deres familier som har fått god hjelp av Gunnar, også der livet ikke sto til å redde.

Vår tanker går til Randi, barn og barnebarn som har mistet en omtenksom ektemann, far og bestefar. Vi lyser fred over Gunnar Alm Roslands minne.

På vegne av kollegaer ved Hjerteavdelingen og Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus. Ansgar Berg, Gottfried Greve, Asle Hirth og Gunnar Norgård.