Lars Bjarne Marøy sovnet inn 29. januar, 51 år gammel.

Thomas Strømstad

Så kom den dagen man visste ville komme, men som likevel ble rar og uvirkelig.

Etter å ha kjempet en tøff og imponerende kamp mot aggressiv hjernesvulst i over tre år, måtte selv stabukken og krigeren Lars Bjarne gi tapt. Selv påpekte han at han hadde levd langt over det som var forventet. Stayeren Lars Bjarne klarte sånn sett å få maksimalt med noen «bonusår» som han selv kalte dem.

Første gang jeg kom i prat med Lars Bjarne var da jeg hadde praksis ved Øvrebyen videregående skole. En fyr med svart dress, briller, skjegg og bergensdialekt som bar på to Kiwiposer som ikke inneholdt mat, men bøker og noe yttertøy, kom løpende inn på arbeidsrommet. Vi ble introdusert for hverandre og vekslet noen få ord.

Neste gang jeg traff på ham sto han i kantinen og parodierte mafiabosser til noen elevers store begeistring. Den høylytte entertaineren med stor forkjærlighet for parodier, både av lokal kjente og rikskjendiser, viste seg frem. Det gikk ikke lang tid før Lars Bjarne spurte om jeg ville være med å spise middag. Vi fant fort tonen og til tross for at vi var svært ulike og mente forskjellig om det meste hadde vi allikevel mange felles referansepunkter og vi ble gode kompiser.

Jeg tør å påstå at Lars Bjarne er den kameraten jeg har vært mest uenig med, det være seg politikk, religion, og underholdning. Like fullt kunne jeg skrevet flere bøker om alle morsomme og fine opplevelser vi hadde sammen, som f.eks. bilturer både i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Lars Bjarne hadde stålkontroll på kartlesingen mens jeg kjørte.

Bilturer med Lars Bjarne innebar besøk på historiske steder, ikke minst gamle gruver, kjøring i utfordrende storbytrafikk, gode middager og kanelboller og kaffe på bensinstasjoner. Bilradioen sto så å si aldri på, herr Marøy holdt praten gående i det uendelige så det holdt lenge med «Marøys radio».

Lars Bjarne var en kompleks fyr med enorm energi, særegne meninger og sta som få. Han var en real motsats til A4-begrepet. Det eneste ordinære trekket ved ham var hans kjærlighet til Liverpool. Det vil være feil å si at man ikke kunne bli irritert og lei fyren, men heller ikke feil å si at det var utrolig givende, interessant, morsomt og hyggelig å være sammen med ham.

Lars Bjarne var en hundre prosent lojal venn som var interessert i mennesker og selv om han karakteriserte seg selv som kynisk, var han egentlig bare snill og den som stilte opp når det gjaldt som mest. Selv om han plasserte seg selv på ytterpunktene, hadde han en stor glede av å møte og samtale med folk fra alle miljøer og ståsteder.

Jeg kommer til å savne både bilturer, gåturer, middagsbesøk og både de opplysende og de litt sære samtalene med Lars Bjarne, ja sågar å bli litt irritert på ham.

Men først og fremst vil jeg savne en som var like kompromissløst til stede som venn som han var på alle andre områder.

Thomas Strømstad