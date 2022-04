På kjærleg vis tok ho i mot alle

Eli Marie Pedersen døydde 6. april , 96 år gammal.

Eli Marie Pedersen døydde 6. april , 96 år gammal. «Eli Marie, ei suveren vertinne for dei som fann vegen til hennar heim. På kjærleg vis tok ho i mot alle», skriv vener i minneordet.

Vener

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Minneord Dette er et minneord. Minneord skrives ikke av BTs redaksjon, men av personer som kjente avdøde.

Disponent Eli Marie Pedersen døde 6. april, 96 år gammal.

Tidleg oppteken av matlaging og kokkekunst, utdanna ho seg i husmorfaget. Ho gjekk på Søstrene Larsens husmorskole og hadde praksis på ein storgard i Skoger utanfor Drammen.

Like etter krigen hadde ho eit opplevingsrikt opphald som au pair i England. Artium tok ho i Sogndal, og dermed låg vegen open til Statens lærarhøgskule i husstell på Stabekk. Men i Bergen gjekk det ein gifteferdig ung mann med lite tid og stor overtalingsevne. Eli Marie kasta korta, forlèt Stabekk midt i utdanninga og flytta til Strømme i Fana der Brynjolf Pedersen budde.

Han var disponent for den tradisjonsrike familiebedrifta Pedersens Hanskefabrikk As som leverte arbeidshanskar til tungindustrien og dreiv godt. Men lokala i Fosswinckelsgate var små og upraktiske. Her trongst meir plass og fleire folk.

I 1961 flytta Pedersen bedrifta til nybygd fabrikk i Norheimsund, ei bygd med rik tilgang på kvinneleg arbeidskraft, syersker ikkje minst.

Brått døydde Brynjolf av hjerneslag i 1964. Firebarnsmora Eli Marie som var heilt utan fagleg erfaring og merkantil utdanning, tok då over som disponent og førde drifta vidare. Periodevis med ein arbeidsstokk på opptil 50, ein stor arbeidsplass.

Tekstilindustrien kom under hard konkurranse ved import frå lågprisland, det gald så

og seia alle fabrikkar i bransjen, arbeidshanskar var ikkje noko unntak. Saman med sonen Stein tok Eli Marie mang ein strid tørn. Sist i 70-åra overførte dei bedrifta til Norheimsund Industrier. Også Mo Trevare hadde dei hand om i nokre år. Den gjekk seinare inn i Botnen Entreprenør.

Eli Marie Pedersen har ei stor etterslekt av barnebarn og oldebarn som alle fekk del i hennar omsorg og kjærleik.

Ein stor veneflokk syrgjer også over den trufaste Eli Marie, ei suveren vertinne for dei som fann vegen til hennar heim. På kjærleg vis tok ho i mot alle.

Vener