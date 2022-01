Gentleman til fingerspissene

Baden Powell døde 20. desember, 92 år gammel. «Han var den gode naboen i ordets beste betydning. Han var alltid i godt humør, smilende og blid og med positive kommentarer når han møtte naboene», skriver Jakob Bleie i minneordet.

Baden Powell døde på Haukeland sykehus 20. desember med sin kone Elin ved sin side. Han ble 92 år gammel.

Baden var født i Irland men vokste opp i Sør- England. De siste årene av andre verdenskrigen ble store troppestyrker fra USA og Canada samlet i dette området før invasjonen i Frankrike. De omfattende militære operasjonene gjorde sterkt inntrykk på unge Baden og minner fra denne tiden bar han med seg hele livet.

Etter krigen fikk Baden utdannelse som ingeniør og ble etter hvert ansatt i det verdensomspennende navigasjonsfirmaet Decca. Denne jobben gjorde at han tidlig kom inn i arbeidet med leting etter olje og gass.

Jobben brakte han rundt omkring i verden og i årenes løp bodde han lengre perioder både i Asia, Australia, Midtøsten og mange steder Europa.

På 1970-tallet ble Baden leder av kontoret som Decca Survey opprettet i Norge. Her traff han sin store kjærlighet Elin. Senere ble han ansatt i Seismic Profiler som etter en tid ble oppkjøpt av Geco. Her arbeidet Baden til han ble pensjonert. De bodde en tid på Østlandet, deretter i Stavanger før de slo seg ned i Bergen for godt.

Men det er som nabo i sameiet Golfstien Terrasse i Øvre Ervik at vi først og fremst vil huske Baden. Han var den gode naboen i ordets beste betydning. Han var alltid i godt humør, smilende og blid og med positive kommentarer når han møtte naboene. Av vesen var han raus og inkluderende. Han var god til å lytte, og snakket aldri nedsettende om noen.

Baden var aktiv og arbeidsom og gjorde en stor innsats for fellesskapet. Nesten daglig kunne man treffe på Baden, opptatt med å rydde og ordne for at vi alle skulle ha det fint og trivelig rundt oss. Han gjorde ikke dette fordi han måtte, han gjorde det fordi han hadde glede av å hjelpe til.

På tross av sin høye alder var Baden optimistisk med hensyn til sin egen fremtid. Han likte godt å reise og hadde planer om besøk til Spania, England og flere steder i Norge.

Badens typiske engelske væremåte må også nevnes. Han var en gentleman til fingerspissene, velkledd, oppmerksom og ikke minst hjelpsom. Når vi andre kom med tunge bæreposer i begge hendene, kom Baden løpende for å åpne ytterdøren og ellers trå støttende til.

Om Baden kan vi trygt si at han var en av de få som det ikke finnes mange av.

Baden vil bli dypt savnet av alle naboene i Sameiet Golfstien Terrasse.

Jakob Bleie