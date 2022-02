Einar var hel ved

Einar Skarsbø døde 10. februar, 78 år gammel.

Einar Skarsbø døde 10. februar, 78 år gammel. «Einar var hel ved. Han behandlet alle likt og satte sin ære i redelighet og det å bidra», skriver venner i minneordet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Minneord Dette er et minneord. Minneord skrives ikke av BTs redaksjon, men av personer som kjente avdøde.

Einar Skarsbø døde 10. februar, 78 år gammel.

Med det er en aktet frilufts- og idrettsmann borte etter lang tids sykdom. Til tross for sykdommen var han aktiv like til det siste, og han skapte seg et liv med mange interesser og vennskaper som han holdt ved like.

Einar vokste opp på Aukra utenfor Molde der han gikk på gymnaset. Deretter ble det ingeniørstudier ved NTH. Som ung sivilingeniør ble det en rekke jobber landet rundt fra Båtsfjord til Lista før han slo seg ned i Bergen.

Her ble han værende, kun avbrutt av noen få år i Oslo. Som dyktig fagmann og sosial person var han en respektert og godt likt leder for Statsbygg Vest der han virket i mange år.

Einar var en person med mange interesser. Intellektuelle interesser som sjakk og bridge pleiet han aktivt like til det siste, og han gikk gjerne i Harmonien. Men det var som frilufts- og idrettsmann han var mest aktiv, så lenge helsen holdt.

Fiske var en særlig interesse. Han tok opp mange lakser. Den største veide 11 kg, men kanskje var den største opplevelsen en ti kilos laks tatt på enhånds fluestang i Suldalslågen. Men han trivdes like godt på sjøen og i fjellet etter ørret.

Utallige er de turene vi har hatt sammen til både kjente og ukjente fiskevann. Einar var sterk. Når sekken min ble litt vel tung, slengte han gjerne både telt og sovepose på toppen av sin egen sekk. Han likte å kjenne at han var i form.

Som idrettsmann var Einar mangfoldig. På ski var han med på turrenn. I friidrett var han en habil sprinter. Men det var orienteringssporten som stod hans hjerte nærmest.

Han fikk smaken på o-løp i studietiden i Trondheim der det var et sterkt o-miljø blant studentene ved NTH. Da han flyttet til Bergen ble han engasjert i o-gruppen i Bergens Turnforening. Han ble også aktiv i bedriftsorientering som er en populær mosjonsidrett på våre kanter med stor deltakelse.

Einar likte å trene og holde seg i form. Det ga avkastning i gode plasseringer. Han kan blant annet skilte med at han ble bedriftsmester i Stor-Oslo da han bodde på de kanter.

Han likte å prøve seg i flere typer terreng. I mange år deltok han i VM for veteraner i forskjellige land. Dette var store evenementer med både faglig og sosialt tilsnitt, med flere tusen deltakere og artige utfordringer i orienteringskunsten.

Med sin intellektuelle kapasitet ble Einar, ikke uventet, tiltrukket av den faglige siden av orienteringssporten. Han ble en stor bidragsyter i o-gruppen både faglig og administrativt. Han har synfart og tegnet o-kart som er en krevende jobb som ikke er for alle.

Løypelegging var interessant, men oftest vanskelig. Einar var en av de dyktigste og har lagt utallige løyper. En annen sak mange av oss minnes er hans medvirkning i forberedelsene til Nordisk Mesterskap i orientering på Stord i 1973. Der konstruerte han en resultattavle som var så elegant og anvendelig at den ble kjøpt av arrangørene av Worldcuprennet i alpint på Voss året etter.

Einar og jeg ble invitert til gratis opphold på Fleischer sammen med de aktive mot å betjene tavlen.

Som den romslige person han var, la han også ned et stort administrativt arbeid. Det var viktig å bidra. Dermed ble han trukket inn på en rekke områder i Bergens Turnforening. Han var leder for o-gruppen, medlem av Stiftelsesstyret for Turnerhytten, medlem av hallstyret for Turnhallen på Slettebakken, der han også var med i byggekomiteen for hallen.

Einar var hel ved. Han behandlet alle likt og satte sin ære i redelighet og det å bidra. Hjemme hadde han Gulla og guttene som var med på mye og hadde et fint fellesskap. Det var alltid harmoni og fin stemning som møtte de som kom på besøk.

I de siste årene da Einar ble mer og mer skrøpelig var Gulla en bauta som ordnet det meste og muliggjorde at han kunne bo hjemme hele tiden.

Takk for alt, Einar. Nå har du stemplet ut fra aller siste post. Vi andre sitter igjen med mange gode minner og vil ha deg i våre tanker.

Orienteringsvenner i Bergens turnforening, Ove Osland