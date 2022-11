Ho var nærverande, varm, oppmerksam, raus og brydde seg

Lise Hårklau Holsen døydde 15. oktober, 65 år gammal.

Ho var fargerik i klededrakt og elegant til «fingerspissane», skriv innsendarane om Lise Hårklau Holsen

Minneord Dette er et minneord. Minneord skrives ikke av BTs redaksjon, men av personer som kjente avdøde.

Lise byrja som rektor ved Bergen Katedralskole hausten 2016. Ho kom inn i ein veletablert skulekultur som var prega av lange tradisjonar og ein sterk integritet.

Bergen Katedralskole er ein kompleks organisasjon med sine vel 1350 elevar og vaksne deltakarar fordelt på tre ulike lokalisasjonar. Mangfaldet og kompleksiteten ved skulen femner vidt og fører til at rektor har ei særs stor og omfattande oppgåve. Fokus på gode relasjonar, dialog og prosess prega Lise sine møte med elevar, tilsette på skulen, foreldre og eksterne samarbeidspartnarar.

Ho hadde klare tankar, ynskje og mål om å utvikle kulturen her vidare, ein kultur som sameinar tradisjon og nytenkning, til eit varemerke som kunne prege heile skulen.

I dei åra Lise var på Bergen Katedralskole sette ho sitt eige preg denne. Med seg på laget hadde ho særleg leiargruppa. Med den kunnskapen, kompetansen og erfaringa ho hadde, samt ved å leggje vekt på kommunikasjon og blikk for den einskilde, elska ho fram ein kultur i leiargruppa som gav rom for alle. Det var «takhøgd» for å vere usamd i sak, og samstundes vart det skapt ein tryggleik mellom oss som gjorde diskusjonane utviklande, utfordrande og gode. Det fortel mykje at Lise gjerne omtalte leiargruppa som sitt «dreamteam».

Lise var særs oppteken av kommunikasjon og relasjonsleiing, og dette vart viktige grunnsteinar for kulturbygging i leiargruppa. Ho snakka varmt om 24-timarsmenneske, heile menneske og verdien av dei fem f-ane i livet: fritid, fortid, familie, fag og framtid.

Relasjonskompetansen vart sett i høgsetet og vart ei rettesnor når vi diskuterte grunnlag for å skape resultat i skulekvardagen på kort og lang sikt.

Lise var ein leiar som var nærverande, varm, oppmerksam, raus og som brydde seg. Vi kjende oss sette og ivaretekne. Ho stilte store krav til seg sjølv og var tydeleg i forventningane ho hadde til oss som leiargruppe. Alt ho gjorde var prega av kvalitet og nøyaktigheit.

Ho var fargerik i klededrakt og elegant til «fingerspissane», gjerne med rosa naglelakk.

Lise hadde ordet i «si makt», og ved alle skuleavslutningar heldt ho tale ved kvar av avdelingane og for alle medarbeidarane. På leiaravslutningar hadde ho førebudd ein liten epistel til den einskilde av oss. Her var det ord til oppmuntring og takk for innsats. Ho hadde sans for humor og meinte at vi lo for lite, og særleg av oss sjølve.

Lise var ein høgt verdsett rektor og leiar for leiargruppa på Bergen Katedralskole.

Vi er takksame for dei åra vi fekk dele skulelivet saman med henne. Vi minnest med glede større og mindre tilskipingar, leiarsamlingar på Håheim Gard og Solstrand og alle avslutningar ved fjord og andre stader.

Tankane våre går til ektefelle, foreldre, born og barneborn. Vi lyser fred over Lise Hårklau Holsen sitt minne.

Frå leiargruppa på Bergen Katedralskole