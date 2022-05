Evens liv var aldri A4

Even Westerheim døde 8. mai, 55 år gammel. «Evens liv var aldri A4, og han har ikke alltid vært mors beste barn», skriver vennen Kurt Ove Mæland i minneordet.

Å drysse stjerner på andres vei. Dette er betegnende for Even Westerheim som døde med sine kjære rundt seg søndag 8. mai.

Han var en mann med en spesiell datakompetanse og som brukte denne kompetansen til å hjelpe andre. Han hjalp dem som andre ikke klarte å hjelpe. Han så dem andre kanskje ikke ville se. Selv har jeg som blind databruker fått enormt mye hjelp av Even.

Men ganske raskt skiftet han rolle fra hjelper til venn. En venn det var utrolig givende å snakke med, en venn som hadde mye mer å by på enn datakompetanse.

Evens liv var aldri A4, og han har ikke alltid vært mors beste barn.

I fjor fikk jeg æren, vil jeg kalle det, av å lage en podkast om Even og livet hans. Han fortalte åpent om gategutten Even og alt det hadde medført av vonde ting. Dette var en mentalt krevende reise for Even. Han sa at han kunne ikke gå og angre på alt han ikke burde gjort, men han ville gjøre resten av livet til noe positivt for seg selv og andre.

Blant annet brant han for å gi ungdommen positive opplevelser og gode miljø.

Som fotballtrener og arrangør av store Lanpartyer viste han de unge videre på veien langs livet, ikke med pekefinger, men med kjærlighet – ikke med skremsel, men med trygghet.

Aftenbønnen var alltid med Even som en veiviser. Gjennom tøffe tider, i harde miljø, og i gode tider og til slutt helt til endestoppet på Haraldsplass. De siste årene fant han sitt livs kjærlighet Gunn Frøydis. Bare én måned før han døde fikk Even sønnen Aron, og snille, gode Thomas fikk en lillebror å dele savnet av faren med.

Dette gjør ubeskrivelig vondt for mange, og det finnes ikke ord. Men jeg vil rette en stor takk til Even for stjernene han drysset på min og alles vei. En gategutt jeg aldri skal glemme.

Kurt Ove Mæland

Venn