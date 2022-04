Bjørn stilte alltid opp

Bjørn Kuhnle døde 17. april, 92 år gammel.

Bjørn Kuhnle døde 17. april, 92 år gammel. «Bjørn var min beste venn og han stilte alltid opp», skriver Birger Mowinckel i minneordet.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Minneord Dette er et minneord. Minneord skrives ikke av BTs redaksjon, men av personer som kjente avdøde.

Min beste venn Bjørn Konow Kuhnle døde 17. april, 92 år gammel etter en tids sykdom.

Han og hans kone Camilla var de mest gjestfrie og hjelpsomme mennesker jeg ar kjent.

Det første bilde jeg har av Bjørn er fra et barneselskap før krigen, hvor vi er i matrosdresser med fløyter.

Under krigen i 1942, hadde noen fedre funnet ut at vi burde starte en kortklubb slik som noen av fedrene hadde. En far foreslo at den kunne hete «Spenn i Veggen» og dette merkelige navn hadde bridgeklubben i 75 år.

Som barn og ungdommer var vi stadig invitert ut til Bjørns foreldres sted Flatøen i Lysefjorden. Det var et paradis hvor vi svømte, stupte, klatret, rodde, fisket, padlet i kano og seilte. For oss som ikke hadde hytte ved sjøen eller på fjellet var dette topp.

Bridgeklubben var også i hytten på Haugastøl. På den tiden var der intet fjernsyn, PC-er eller mobiltelefoner og radioene måtte leveres inn, da det var ulovlig og streng straff for å lytte på London om krigens gang.

Fra brigdeklubben «Spenn i Veggen» sitt 65 års jubileum.

I 1945, sommeren etter fredsslutningen syklet vår bridgeklubb fra Bergen til Odda. Vi drog og skubbet våre tunge Raleighsykler med tre gir over gamleveien ved Seljestadjuvet til Røldal. Videre fra Haukeliseter og de lange nedoverbakkene i Setesdalen. Ved Evjemoen passerte vi endeløse kolonner av tyske soldater og offiserer på vei til Kristiansand, som skulle skipes ut til et Tyskland i ruiner.

Bjørn gikk til sjøs for å lære shipping fra grunnen, og ble senere ansvarlig direktør for Star Shipping, et samarbeid mellom Westfal-Larsen og Grieg-gruppen. Derfra ble han headhuntet til Johan Ludvig Mowinckels Rederi hvor han ble sjef frem til pensjonsalder.

Han hadde en rekke styreverv blant annet i Bergen Skipsassurance, som senere ble til Norwegian Hull. Han var styreformann i Bergen Sparebank og i Dale fabrikker blant annet.

Bjørn Kuhlne på sjøen i yngre år.

Bjørn giftet seg tidlig med sin amerikanske kusine Camilla Christie, av norske foreldre bosatt i California, og de fikk et nesten 70 års ekteskap sammen og tre kjekke barn.

Bjørn stilte alltid opp. Han var med meg etter katastrofen, eksplosjonsulykken, 20 april1944 da vårt firma ble hardt rammet. Alle vinduer og dører ble sprengt ut og siden ble hele betongbyggets inventar brent. Fem mennesker ble drept og mange skadet. Vi to, som da var 15 og 16 år gamle, vasset i gummistøvler i en blanding av sjøvann og tran og plukket opp de matvarer som fløt omkring og som fortsatt kunne brukes.

I 1947 kjørte Bjørn og jeg en gammel leiet Opel fra Bergen ti Kirkenes. Vi kjørte gjennom et krigsherjet og nedbrent Finnmark, hvor min familie hadde hatt mange matvarelagre. Det var en selsom tur. Jeg hadde ikke sertifikat men Bjørn hadde fått lappen litt før, og vi hadde fått tak i en hel del bensinmerker, så vi kom helskinnet frem.

Vi tok hurtigruten tilbake, sammen med et fransk filmselskap med den senere store diva Edwige Feuillère, og deltok i en kortfilm som jeg siden så som forfilm i Frankrike. Det ble vår eneste og siste rolle i filmbransjen.

Vi hadde uendelig mange minner sammen. I disse dager tenker jeg mye på Bjørn og hans dyktige kone Camilla som jobbet mye for Røde Kors og andre organisasjoner. De har alltid har tatt seg av handikappede og blinde felles venner.

De gode minnene lever for oss alle.

Birger Mowinckel