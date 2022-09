Han delte raust av sin kunnskap

Per Gøran Krüger døde 10. september, 81 år gammel.

Professor emeritus Per Gøran Krüger gikk bort 10. september, i en alder av 81 år.

Han tok hovedfag i generell zoologi ved Universitetet i Bergen i 1968, og ble allerede i studietiden ansatt ved Anatomisk institutt som vitenskapelig assistent. Instituttet var opprettet i 1961, og kom i gang for fullt i 1963 i forbindelse med at Universitetet i Bergen fikk fullt legestudium. Krüger ble ansatt som prosektor i 1970, og fortsatte sin vitenskapelige skolering som stipendiat ved Karolinska institutet i Stockholm innenfor histologi, vevenes mikroskopiske struktur. Han disputerte for doktorgrad i Bergen i 1976.

Krüger var fra starten sentral i å bygge opp undervisningen i histologi for studenter i medisin og odontologi, og han underviste i dette temaet til han gikk av med pensjon i 2011. Han gjorde også en stor innsats for å bygge opp histologisamlingen ved instituttet.

Krüger var en skattet og godt likt underviser og en god formidler. Han holdt også fast på at selv om moderne teknologi kunne hjelpe og rasjonalisere observasjoner, var det viktig at studentene også selv skulle ha kunnskap i å benytte og observere vevenes struktur gjennom mikroskop, siden dette er et helt sentralt redskap på så mange områder innen medisin.

Krügers forskningsfelt var fokusert rundt celler som er viktig ved allergiske reaksjoner, mastceller, og spesielt deres funksjon i multippel sklerose. Han bidro gjennom årene med ny kunnskap og samarbeidet med flere kolleger på dette feltet.

Kollegialitet og sjenerøsitet var det som karakteriserte Krüger i samvirke med studenter og kolleger. Han hadde interesser og kunnskap langt ut over sitt faglige spesialfelt og han delte raust av sin kunnskap.

Krüger var glad i musikk, og var mangeårig og trofast medlem i Studentersangforeningen. Sammen med sangforeningen deltok han ved mange av universitetets høytidelige anledninger. Krüger hadde også en rik og inngående kjennskap til vin, en kunnskap som han gjerne delte med kolleger og venner ved mange og hyggelige anledninger gjennom årene.

Det er en hedersmann og en raus og engasjert kollega og underviser som er gått bort. Vi lyser fred over hans minne.

Venner og kolleger ved Institutt for biomedisin