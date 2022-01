Ei eldsjel sloknar aldri

Aslaug Garnes Johnsen sovna stille inn 13. november, 97 år gammal.

Ho vaks opp på ”Rasmusgarden” på Garnes. Aslaug var yngst i ein søskenflokk på sju. Familien hennar var oppteken av skule og utdanning.

Bestefaren Rasmus bygde på huset for at hans gode ven Christian Hambro kunne drive Folkehøgskule der. Etter at folkehøgskulen var lagt ned, vart lokala nytta til middelskule. Aslaug gjekk i siste kullet på middelskulen heime på garden. Ho tok artium på Fana Gymnas. Skuleflink som ho var, fekk ho hoppe over første året og starta rett i 2. klasse.

Grandtanta hennar skipa ”Bertha Garnæs` Haandgjerningsskole” i 1888. Aslaug vart overtala til å ta utdanning innan dei tekstile faga og føre skulen vidare.

Ho kjende si plikt og angra aldri på valet. I 1947 tok ho til som lærar, var styrar/rektor frå 1950. Ho leia Garnes Husflidsskule/vidaregåande skule til ho 70 år gammal vart pensjonist.

Aslaug Garnes Johnsen var i alle år ein god ambassadør for husflidsskulane. Ho hadde respekt i høgskulesystemet, og vart ved fleire høve invitert til Oslo for å dele sine tankar i debattar når viktige endringar skulle diskuterast. KUF-departementet lytta til råda hennar.

Aslaug var oppteken av at dei estetiske faga fekk sin rette plass i vidaregåande opplæring. Ho var rask til å fange opp pedagogiske idear, og hadde mot til å sette i gang endringar.

Skulen vart etter kvart for liten. Offentlege midlar til nytt bygg fanst ikkje, så Aslaug skaffa midlar sjølv. Det nye skulebygget vart innvigd i 1976.

Aslaug Garnes Johnsen var aktiv i Ådnatun museum og Arna Sogelag, og var sentral i restaureringa av Prestegarden. Heilt til det siste var ho fast deltakar på Arna senioruniversitet og kvar måndag måtte ho ha med seg ”trimmen”.

Aslaug Garnes Johnsen var aktiv på mange plan. Medan ho var rektor tok ho i 60-årsalderen eksamen i historie mellomfag ved UiB. I 1988 skreiv ho 100-år soga til skulen.

I 1994 vart ho tildelt Kongens fortenestmedalje for alt sitt virke.

Aslaug Garnes Johnsen var ein dyktig rektor med omsut for både elevane og medarbeidarane. Ho var raus, mild og rettferdig. Elevane låg hennar hjarte nær. Resultata av hennar viktige arbeid vil alltid leve.

Ei eldsjel sloknar aldri.

Aud Åsne Kvamme