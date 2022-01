Ove Thue sang seg inn i hjertene våre med sanger til ettertanke

Ove Thue døde 27. januar, 70 år gammel.

Onsdag kom den triste meldingen at Ove Thue er død. Med ham er en av landets mest særpregede og enestående artister borte. En allsidig kunstner hvis merittliste er så lang at vi måtte ha brukt flere sider for å få plass til alt.

Men her er de viktigste bragdene: Vokalist i rockebandet Saft, deltaker i forestillingen «Hår» på DNS, makkeren til Ivar Medaas i kabareten «Bymann og stril», komponisten bak tidenes Brann-sang, og ikke minst mannen bak et stort antall viser som er blitt allemannseie. Her er det nok å nevne «Svigermor på Voss», «Sykkelturen» og «Flåmsbanevisen».

Ove Thue ble for alvor kjent som 19-åring da han sammen med Saft ga ut en sang som ble sensurert av BBC. Sangen het «All The Time», og var en bitende kommentar til krigen i Vietnam. Strofen «Fighting for freedom is like fucking for virginity» ble for sterk for BBC, som klippet den bort før de spilte platen på radio.

Senere på høsten 1971 slo Ove Thue og Saft til med det som var den første internasjonale rockelåten fra et helnorsk band: «People In Motion». Internasjonal i den forstand at den var kvalitetsmessig fullt på høyde med alt som kom fra utlandet.

I stedet for å surfe på suksessen, valgte Ove å gå nye musikalske veier. Først ved å lage en uforskammet fengende sang til fotballaget Brann, deretter lage en serie viser som ble spilt så mye i radiosendingene at NRK Hordaland måtte ha 8–10 eksemplarer av hver plate – deriblant «Svigermor på Voss» og sangen om Johnsen sitt tog – for så å overraske en hel generasjon ved å inngå et historisk samarbeid med Ivar Medaas.

Forestillingen «Bymann og stril» ble ikke bare suksess – det ble et begrep. I nyere tid vendte Ove tilbake til visekunsten, med en CD fullstappet av nye sanger som viste at han ikke hadde mistet et fnugg av sitt talent. Nå er det vi som har mistet ham.

For veldig mange er Ove Thue et symbol på positiv patriotisme. For andre er han en ildsjel som har levd og åndet for samtidskultur i alle former.

For oss alle er Ove Thue en låtskriver hvis allsidighet ikke har sin make mellom de syv fjell. Med enkel genialitet har han snekret sanger som har gjort ham uløselig forbundet med Bergen.

Sangene hans er også blitt en del av oss vestlendinger, i så stor grad at vi tør påstå at det er flere som kan hele «Heia Brann» utenat enn andre vers på «Nystemten».

Ove Thue sang seg inn i hjertene våre med sanger til ettertanke. Elegant formulerte og forståelige tekster, ikledt genialt enkle melodier. Hans like finnes ikke.

Takk, Ove, for all den gleden du har gitt oss med dine sanger. Vi skal fortsette å synge dem så lenge vi kan – «All the time».

Bård Ose og Tom Harry Halvorsen