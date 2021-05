– Ho hadde ei sterk og sann gudstru, som viste seg i gjerning

Misjonær Inger-Johanne Strøm Bjørnevoll er død.

Inger-Johanne Strøm Bjørnevoll døde 10. april. «Ho var alltid så full av liv, var unik, ekte, uredd, raus, omsorgsfull, kjærleg, nær, ærleg, trufast, engasjert og fargerik» står det i minneordet. Foto: privat

Minneord



Inger-Johanne Strøm Bjørnevoll, døde 10. april, 77 år gammal.

Inger-Johanne vaks opp i Sædalen i Bergen. Ho vart etter kvart aktiv i Pinsemenigheten Tabernaklet, både i ungdomsmusikken og elles i barne- og ungdomsarbeidet. Som ungdom fekk Inger-Johanne misjonskall, og ho valde derfor å utdanna seg til sjukepleiar.

Saman med ektemannen, Inge Bjørnevoll frå Lindås, reiste ho ut som misjonær til Paraguay i 1970.

I 1972 overtok paret arbeidet på misjonsstasjonen i Paso Cadena. Misjonsstasjonen var ein gammaldags stasjon, med jordbruksmark på 3000 mål, kveg, sagbruk, skule, sjukestove/poliklinikk og kyrkjelyd. Inge hadde ansvar for drift og skule, medan Inger-Johanne styrte poliklinikken.

Over ein tredjedel av indianarane i området hadde tuberkulose, og Inger- Johanne hadde ansvaret for vaksinasjonsprogrammet blant dei.

Paret flytta etter kvart til Caacupe, der dei oppretta eit evangeliseringssenter. Dei laga program for Ibra-radio, som gjekk på mange lokale radiostasjonar i Paraguay i årevis. Dei var også ansvarlege for eit lærebokprosjekt for ulike indianarstammar.

I 2009 reiste dei heim og busette seg på eit småbruk på Vangsnes i Sogn. Der var dei aktivt med i kristent arbeid og samla heile tida inn pengar til misjonsarbeid.

I 2018 kjøpte dei seg hus og flytta til Knarvik. Der likte Inger-Johanne seg særs godt, og var aktiv i pinsemenigheten Betania.

I mars fekk Inger- Johanne vita at ho hadde alvorleg kreft. Etter eit kort sjukeleie, sovna ho stille inn med sine kjære rundt seg.

Inger-Johanne lèt etter seg eit stort tomrom. Ho var alltid så full av liv, var unik, ekte, uredd, raus, omsorgsfull, kjærleg, nær, ærleg, trufast, engasjert og fargerik. Ho tok alltid den svakaste si side.

I alt dette hadde Inger- Johanne ei sterk og sann gudstru, som viste seg i gjerning. Ei tru som heldt like inn i døden. Inger- Johanne har fått flytta heim, og der skal me få møta henne igjen ein dag.

Mine varmaste tankar går til Inge og dei fem barna deira, som har mist ei kjær kone og mor.

Eg lyser fred over Inger-Johanne sitt minne.

Bjarnhild Lygre Sjo