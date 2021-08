Hun var et forbilde for en hel generasjon

Sylvi Johanne Aanderud døde 4. august, 78 år gammel

Sylvi Johanne Aanderud døde 4. august. – Som Norges første kvinnelige professor i endokrinologi var hun et forbilde for en hel generasjon endokrinologer, skriver kolleger i minneordet.

Minneord Dette er et minneord. Minneord skrives ikke av BTs redaksjon, men av personer som kjente avdøde.

Med dyp sorg mottok vi budskapet om at Sylvi Johanne Aanderud døde 4. august. Som Norges første kvinnelige professor i endokrinologi var hun et forbilde for en hel generasjon endokrinologer.

Sylvi vokste opp på en gård på Askøy og viste tidlig at hun både hadde et godt hode og flittige hender. Etter artium på Bergen Katedralskole ble det medisinstudier i Oslo og Bergen. Etter embetseksamen i 1968 bar det til Hammerfest og Tromsø sammen med sin livsledsager Leif.

Etter turnustjenesten startet hun som assistentlege ved Nevrologisk og Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland sykehus før hun fant sitt fag i indremedisin.

Under spesialiseringen på Medisin B fattet hun interesse for hormonsykdommer (endokrinologi) og etter at spesialiteten var gjennomført, begynte hun med eksperimentell forskning, først på Biokjemisk institutt ved Universitetet i Bergen, deretter på Farmakologisk avdeling i Tromsø.

Hun ble i 1981 den første overlege i endokrinologi ved Regionsykehuset i Tromsø. Der var hun en drivkraft ikke bare i oppbyggingen av endokrinologisk seksjon, men også som nytenkende inspirator for hele avdelingen.

I 1984 vendte hun tilbake til Bergen som overlege ved Seksjon for hormonsykdommer, og i 1990 ble hun den første kvinnelige professor i hormonsykdommer i Norge. De neste 20 årene viet hun til å bygge opp en akademisk avdeling for endokrinologi i Bergen.

Sylvi har hatt svært stor betydning for norsk endokrinologi, ikke minst som forbilde for yngre endokrinologer, kanskje spesielt de kvinnelige der hun viste vei som forsker og kliniker. Hun underviste en hel generasjon medisinstudenter og utdannet mange av endokrinologene som nå arbeider på Vestlandet.

Under Sylvis ledelse ble miljøet i Bergen et av de største og ledende i Norge. Hun var en født leder; intelligent, varm, kunnskapsrik, og hardtarbeidende.

For pasientene var hun en fantastisk lege, flink til å inkludere alle yrkesgrupper i behandlingen. Sylvi kunne også være hard i klypen og slamre med dørene når det var nødvendig – og det var det av og til i et mannsdominert miljø.

Men det var mye mer i Sylvis liv enn hormoner. Sammen med Leif fikk de tre barn og syv barnebarn. Også i familien var hun et naturlig midtpunkt. Seiling og reiser med venner var også en stor del av hennes liv.

Vi vil takke Sylvi for den pionéren hun var og hennes store bidrag til norsk endokrinologi på mange arenaer. Vi har mistet en god leder, læremester og venn.

Vi lyser fred over Sylvi Johanne Aanderuds minne.

På vegne av kollegaer ved Medisinsk klinikk, Haukeland universitetsklinikk og Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, Eystein S. Husebye, Bjørn Gunnar Nedrebø, Jan Inge Sørheim, Kristian Løvås og Steinar Skrede