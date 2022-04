Norsk oppdrettsnæring har mistet en av sine fremste pionérer

Per Dag F. Iversen døde 19. mars, 75 år gammel.

Per Dag F. Iversen døde 19 mars, 75 år gammel. «Per Dag var saklig og rettskaffen. I sin væremåte var han behersket, hevet ikke røsten og ble behandlet med respekt både av sine medarbeidere og sine motparter», står det i minneordet.

Per Dag F. Iversen gikk uventet bort den 19 mars, 75 år gammel. Alt hadde tydet alt på at han ville få mange gode år som pensjonist. Dessverre gikk det ikke slik.

Han vokste opp på Minde, og mange av vennene fra den tiden beholdt han hele livet. Han fikk sin ingeniørutdannelse på ærverdige Bergen Tekniske Skole. Der traff han også sin kone Kari og fattet interesse for den gryende fiskeoppdrettsnæringen. Begge deler ble livslange kjærlighetsforhold.

Han fikk jobb på Svanøy stiftelse ved Florø, for å arbeide med lakseoppdrett, som- var i en pionérfase

Han ble en dyktig organisator for en næring som etter hvert kom til å bli en av Norges viktigste.

En av hans store tjenester for næringen var at han som tjenestemann i Fiskeridirektoratet arbeidet frem forskrifter for behandling av oppdrettslaks. Dette innebar inndeling i tre kvalitetsgrupper; – superior, ordinær laks og produksjonsfisk. Dette regelverket skapte orden i handelen også internasjonalt. Reglene ble fastsatt i 1987 og gjelder den dag i dag.

Norge har temmelig enestående geografiske og klimatiske forutsetninger for å drive fiskeoppdrett. Dette er et godt grunnlag for optimal drift med lave kostnader.

Konkurrenter i EU (særlig i Skottland) hadde problemer med å følge med.

De klaget derfor den norske næringen til EU-kommisjonen for å selge til for lave priser (dumping) og for å motta ikke tillatt statsstøtte

EU åpnet da svært betydelige undersøkelser av den norske laksenæringen.

Dette inspirerte konkurrenter i USA til å klage den norske laksenæringen inn for amerikanske handelsmyndigheter. Også de satte straks i gang svært omfattende undersøkelser.

Helt fra begynnelsen ble Per Dag engasjert av laksenæringens organisasjoner for å koordinere arbeidet, sammen med norske myndigheter.

Det ble begynnelsen på 17 års arbeid for å redde næringen fra å bli stengt ute fra markedene. Per Dag hadde den seigheten som skulle til for å samordne kreftene både i Norge og med kundene utenlands, – røykeri-industrien i EU og forbrukerne på eksportmarkedene.

Per Dag organiserte også effektiv lobbyvirksomhet overfor myndighetene i de viktigste EU-landene. Den norske eksporten av laks til Europa forble da også praktisk talt uhindret av importrestriksjoner.

Per Dag var saklig og rettskaffen. I sin væremåte var han behersket, hevet ikke røsten og ble behandlet med respekt både av sine medarbeidere og sine motparter.

Norsk oppdrettsnæring har mistet en av sine fremste pionérer.

Våre tanker går til Kari, til de to barna og deres familie.

Hallvard Lerøy, Lars Liabø, Trond S. Paulsen, Trond Davidsen og Torben Foss