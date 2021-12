Orm var en veiviser og venn - som har satt dype og varige spor i oss

Orm Øverland døde 1. desember, 86 år gammel. «Orm var en av disse formidlerne som en ikke glemmer, som fanget en ung students oppmerksomhet og ikke minst kunne holde på den», skriver venner i minneordet.

Det er med sorg vi har mottatt meldingen om at Orm Øverland ikke er blant oss lengre.

Med sine mange roller som forsker og institusjonsbygger i amerikanske studier, her til lands og internasjonalt, betydde Orm ulike ting for ulike mennesker som lærte ham å kjenne gjennom flere tiår.

For de av oss som hadde ham som veileder, var han en faglig pådriver, en inspirator, og en mentor i ordets rette forstand - en veiviser og venn - som har satt dype og varige spor i oss.

Vi har alle våre egne minner om våre første skjellsettende møter med Orm som underviser og foreleser ved det som var Engelsk Institutt, møter som for oss åpnet dører ikke bare inn til litteraturen og til fagfeltet American Studies, men også til de humanistiske fagtradisjonene i videre forstand.

Orm var en av disse formidlerne som en ikke glemmer, som fanget en ung students oppmerksomhet og ikke minst kunne holde på den, for tekster skrevet i en annen tid, og for et annet publikum, framstod som levende og vitale for oss. Han brakte liv til ordet om at «vi er i vårt arbeide som vårt arbeide er i oss».

Flere av Orms idealer har levd videre gjennom vårt eget virke. Disse tok ofte form som innsikter som kunne bli fanget av et enkelt, slående munnhell, som: "Studenten skal ikke skrive veilederens oppgave, og veilederen skal ikke skrive studentens oppgave."

Å ivareta den andres autonomi i en kunnskapsutveksling er avgjørende i akademia. I sitt virke glemte Orm aldri dette arbeidet. Orm pekte på denne balansegangen med slik presisjon og raushet vitner om en visdom ervervet gjennom mange års erfaring, og er noe vi fikk ta del i med takknemlighet.

Oppmuntrende og av og til litt strenge ord i forbifarten i gangene på HF, rungende latter fra «kroken», høylytt klapring fra tastaturet gjennom den som oftest åpne kontordøren, og gode og lange mailer og telefonsamtaler etter at han gikk av: Det er med varme og glede vi minnes Orm.

På vegne av gamle Engelsk Institutt ved UiB

Lene Johannessen

Željka Švrljuga

Øyvind Vågnes