Slike personer er unike og sjeldne

Arnljot Strømme Svendsen døde 5. januar, 100 år gammel. «Slike personer som Arnljot er unike og sjeldne: hans spennvidde fra økonomisk teori til samfunnsliv til kunst og kultur var enestående», skriver Grace Reksten Skaugen og Morits Skaugen jr. i minneordet.

En svært betydningsfull og inspirerende innflyttet bergenser har forlatt oss; Arnljot Strømme Svendsen har gått bort i en alder av 100 år.

Slike personer som Arnljot er unike og sjeldne: hans spennvidde fra økonomisk teori til samfunnsliv til kunst og kultur var enestående. For mange vil han bli husket som en ener på alle disse områdene.

Han satte sitt preg på Bergen, gjennom sitt arbeid ved Norges Handelshøyskole, sitt mangeårige engasjement for teaterkunsten blant annet. som styreleder for Den Nationale Scene i flere tiår og ikke minst som styreleder i Rafto Stiftelsen.

Han var også styreleder i Hilmar Reksten Almennyttige Fond. Han utførte vervet med entusiasme gjennom flere tiår og gjorde en stor innsats for å beholde denne kunstsamlingen i Bergen.

Som professor og medstifter av Instituttet for samfunnsøkonomi samt Skipsfartsøkonomisk institutt har han stått som en intellektuell bauta bak mange av de virksomhetene som Norge har vært best på.

Fordi han hadde egenskapene som skulle til for å forstå både økonomiske, teoretiske, samfunnsmessige og forretningsmessige aspekter av skipsfarten ble han en svært viktig støtte for personligheter i denne næringen.

Den menneskelige egenskapen han for mange vil bli husket best for er hans ufravikelige lojalitet til saker og personer som han mente fortjente det. Han hedret mange med å publisere bøker og skriv om dem, som for eksempel Ludvig Holberg, Vebjørn Tandberg og Hilmar Reksten.

For mennesker som hadde stått i vinden og møtt mye med- og motgang var en slik lojal støtte uvurderlig og det er mange som er dypt takknemlige til Arnljot for hans vennskap og tillit.

Arnljots flotte familie er et vitnemål til hans egenskaper som medmenneske og tankene går til alle disse som har mistet en god ektemann og far.

Grace Reksten Skaugen og Morits Skaugen jr.