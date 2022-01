Vi vil savne Rolfs gode humør og varme smil

Rolf Bremar døde 2. januar, 87 år gammel. «Han huskes som en humørfylt person med en treffende replikk på lur, og mange hadde glede av hans gode sangstemme og lidenskap for Bergenssanger, skriver venner i minneordet.

Minneord Dette er et minneord. Minneord skrives ikke av BTs redaksjon, men av personer som kjente avdøde.

Den gamle hedersmann Rolf Bremar («Roy» blant venner) døde 2. januar, 87 år gammel.

Familien kom fra Lillesand i 1927 og bodde like ved Skansendammen. Rolf ble født i 1933 som den yngste av ti søsken.

Hans bror kjøpte tomt på Kismul, men planlagt hytte lot seg ikke realisere. Osbanen passerte like ved, og da den ble nedlagt i 1935, bød det seg en anledning til å få kjøpe en Osbanevogn for kr 100.

Den ble oppstilt på tomten og utstyrt til bruk som familiehytte, og ved krigsutbruddet fungerte den som overnattingsplass for tolv evakuerte fra Bergen sentrum.

Etter krigen var det her Rolf med stor egeninnsats fikk bygget det praktfulle huset som siden har vært hans og Jorunns familiebolig. Vognen fungerte da utmerket som anleggsbrakke for deretter å få en helt ny funksjon som lekestue for døtrene Grete og Jannike.

Det var trykkeribransjen som ble Rolfs yrkeskarriere, først i 13 år ved John Griegs Boktrykkeri og så ved NKP Forsikring.

Hans praktiske evner fant likevel utfoldelse gjennom anlegg av hage og badehus. Han var aktiv gjennom hele livet med badmintonspilling og turgåing. Fast var han også i Kaland Seniorlags trimsamlinger. siste gang så sent som i oktober 2021.

Han huskes som en humørfylt person med en treffende replikk på lur, og mange hadde glede av hans gode sangstemme og lidenskap for bergenssanger. Han delte rundt trykte sanghefter og frisket gjerne opp kaffepausen med allsang. Rolfs lune og gode humør, naturlige vesen og varme smil er noe mange vil savne.

Mange togentusiaster har nok gjennom tidene kastet lange blikk ned mot den originale Skabo-vognen som Rolf med vedvarende innsats maktet å vedlikeholde etter mer enn et trekvart århundres utendørsopphold, og det har ikke manglet på tilbud.

Men i 2015 forærte han sjenerøst dette klenodiet til Venneforeninga Gamle Osbanen mot et løfte om at en restaurert «Bremarvogn» igjen skulle få innta sin historiske plass på Os Stasjon.

Rolf ble ikke sjømann, men som et lite nikk i retning familiens sørlandske opphav endret de etternavnet til Bremar, navnet på en av skutene Rolfs bror hadde seilt med.

Rolf har nå fullført sin livsseilas, og vi er mange som minnes ham med glede og takknemlighet.

Jarl Aspaker, Arthur Brekke og Magnar Brekke