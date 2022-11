Han hadde omsorg for alle mennesker, og spesielt med de svake i samfunnet

Kjøpmann Jostein Rolland gikk bort 5. oktober, 81 år gammel.

Jostein Rolland solgte dagligvarer på Hødden gjennom et langt liv. Her avbildet sommeren 2016.

Atle Rasmussen og Helge Hanøy

Jostein vokste opp i Sandviken blant en søskenflokk på fem. Han var speider i sin ungdomstid og tok utdannelsen ved realskolen og senere handelsskole og handelsbrev. Jostein arbeidet i bank et års tid.

Jostein sin interesse for dagligvare kom tidlig i butikken som var startet av hans far og som Jostein videreutviklet. Han var tidlig ute med selvbetjening og datakasser i vår landsdel. Jostein var skeptisk til at bensinstasjoner fikk selge dagligvarer men var hele tiden fremtidsrettet for dagligvarenæringen og sin egen butikk. Han var redaktør for bransjeblad og med sitt store engasjement satte Jostein sitt tydelige preg på dagligvarehandelen.

Butikken ble et viktig samlingspunkt for mange mennesker i Sandviken og støtten til buekorps og andre mennesker ble et varemerke gjennom hele livet til Jostein.

Jostein har i hele sitt voksne liv vært kjøpmann. Han har vært en av de dyktigste og mest ansette tillitsmenn i Bergens Kjøpmannsforening. Jostein har deltatt i det meste som foreningen har gjennomført siden han ble medlem i 1967.

Jostein har vært formann i Bergens Kjøpmannsforening i to perioder: 1975–1978 og 1992–1996. Han satte et veldig tydelig preg på 100 års jubileet til Bergens Kjøpmannsforening i 1995. Dette ble et uforglemmelig jubileumsår takket være Jostein.

Han er tildelt de æresbevisninger som kan tildeles en aktiv kjøpmann, foreningens gullmerke i 1985, utnevnt til æresmedlem i 1995 og tildelt NKLFs sølvmerke i 1996.

Jostein representerte Bergens Kjøpmannsforening i 17. mai komiteen i Bergen gjennom svært mange år.

Jostein Rolland i 17. mai-komiteen i 2009.

Mange i vår forening har hatt gleden av å være med på Kongens skål på sin stilfulle, høytidelige og perfekte måte ledet av vår trygge Jostein. Jostein var en veldig samlende person som oppnådde tillit hos alle.

Jostein var en likandes kar med glimt i øye og en lett tone. På alle måter en hedersmann. Raus, varm og omtenksom mot alle. Jostein var alltid blid og så positivt på livet. Jostein var opptatt av at alt skulle være rett og riktig.

Jostein hadde omsorg for alle mennesker rundt seg, og spesielt med de svake i samfunnet. Denne rausheten strakte seg også utenfor Norge. Blant annet ved at årene etter at Polen ble fri, så arrangerte Jostein hjelp med mat og klær som ble sendt nedover.

Jostein har vært en sentral person i utviklingen av dagligvarehandelen i Bergen og har utrettet mye i sine mange tillitsverv og funksjoner. Vi i foreningen vil savne han som en dyktig bransjemann og en god tillitsmann som alltid var klar til å fremme vår forening og dagligvarebransjen generelt på en best mulig måte. Et aktivt menneske og en god kollega er gått bort.

Jostein var en engasjert og aktiv Bergens- kjøpmann gjennom et langt liv.

Vi lyser fred over Jostein Rollands minne.

Bergens Kjøpmannsforening

Atle Rasmussen, formann

Helge Hanøy, sekretær