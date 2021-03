– Han vil alltid stå som en bauta

Olav Hestness døde 10. mars, 85 år gammel.

Olav Hestness hadde et veldig godt humør, han var full av spillopper og hadde alltid gode replikker, skriver en venn i minneordet. Foto: Privat

Minneord



Det var med sorg jeg mottok budskapet om at Olav Hestness døde 10. mars, 85 år gammel.

Olav kom fra Bergen til Stavanger i 1959. Han tok over ansvaret for Stavanger Rørhandel, som faren hadde startet opp i 1955.

Fra da av startet en utrolig vekst for selskapet. Nye lokaler ble anskaffet, og antallet ansatte var stadig i vekst. Avdelingskontorer og lagre ble etablert flere steder på Sør -, Øst - og Vestlandet for å ta del i VVS, VA og Industrimarkedet.

Sammen med Bergens Rørhandel som ble ledet av hans brødre Lars Otto og Rolf Hestness, dekket de hele landet, og ble en av de største aktørene i Norden.

Da oljeeventyret startet i Stavanger, var Olav rask med å få bygget opp et stort lager og organisasjon tilpasset det nye behovet for denne industrien. Han ga sine ansatte tillit og ansvar. Og vi er mange som takker han for mulighetene han ga oss.

Fra starten av 1970 til firmaet ble solgt i 2004, var Rørhandelen involvert i alle prosjekter som ble bygget og installert på norsk og internasjonal sokkel. Stavanger Rørhandel Oil & Gas sammen med Bergens Rørhandel Oil & Gas ble en av Europas ledende aktører innen rør, rørdeler og ventiler.

Som leder av Stavanger Rørhandel, var Olav helt unik. Han var en dyktig forretningsmann, uredd og innovativ og samtidig et varmt medmenneske med et stort hjerte for sine ansatte. Han kjente oss alle og fulgte med i familielivene våre.

Selv om firmaet etter hvert fikk flere hundre ansatte, kom det alltid oppmerksomheter fra firmaet til ulike familiebegivenheter. Til dette hadde han nok veldig god hjelp av sin kone, Inger. Trengte noen hjelp, stilte Olav opp.

Det hendte også at noen av firmaets kunder kom i en vanskelig likviditetssituasjon og at bankene ikke ville strekke seg lengre. Da hjalp Olav dem så de kom seg over kneiken.

Olav hadde et veldig godt humør, var full av spillopper og hadde alltid gode replikker. Det skjedde alltid mye rundt Olav. Når det «kokte»’ som verst på kontorene, så var han i sitt ess. Ingen problem var for store, og alt kunne løses.

Stavanger Rørhandel var en trygg og meget god arbeidsplass for alle ansatte. Minnene fra den tid er mange og gode og morsomme.

Jeg hadde gleden av å jobbe for og sammen med Olav i over 30 år. Vennskapet beholdt vi, og vi møttes jevnlig også etter at firmaet ble solgt. Etter at Olav ble syk, hadde vi jevnlige lunsjtreff sammen med Tore Christiansen, og ofte var også konene våre med. Tore jobbet også flere år sammen med oss i Oil & Gas. Olav var fortsatt glødende opptatt av stålbransjen og oljeservicenæringen, og veldig interessert i å bli oppdatert på alt som skjedde i markedet.

Han vil alltid stå som en bauta for oss – både i kraft av sin rolle som bedriftseier og som den engasjerte og varme personen han var. Savnet etter Olav er stort.

Mine tanker går til de etterlatte: Hans kone Inger, sønnene Otto og Frank, hans seks barnebarn og to oldebarn

Jeg lyser fred over Olav G. Hestness sitt minne.

Jostein Helgøy