Egil var en glimrende formidler av elementærpartikkelfysikk

Egil Lillestøl døde 27. september, 83 år gammel. «Egil var en glimrende formidler. Og var et sterkt talerør for forskning på sikker kjerneenergi», skriver Bjarne Stugu i minneordet .

Prof. em. Egil Lillestøl døde 27. september, 83 år gammel.

Egil var født i Bergen. Han ble cand.real. ved Fysisk institutt ved Universitetet Bergen i 1964 og dr.philos. i 1970, samme sted.

Egil har vært ansatt ved Institutt for fysikk og teknologi gjennom sitt yrkesaktive liv, siden 1984 som professor.

Forskningen innen elementærpartikkelfysikk resulterte i flere lange utenlandsopphold, i Frankrike, Tyskland, og ved forskningssenteret Cern, Sveits.

Egil var likevel alltid Bergenspatriot, og holdt levende kontakt med vår lokale forskningsgruppe. Det var alltid hyggelig og inspirerende når han var i Bergen, og med på ’10-kaffen’.

I en lengre periode hadde han delt stilling mellom UiB og Cern. Dette kom studentene til gode, for han var en glimrende foreleser, og skjøttet i alle år sine undervisningsplikter på en forbilledlig måte.

Egil var en glimrende formidler. I 1994 ga han sammen med andre ut den populærvitenskapelige boken «The Search for Infinity». I 2007 ble han tildelt Norges forskningsråds formidlingspris.

Egil ble i 1990 nestleder for Cerns avdeling for eksperimentell fysikk. Fra da var han en naturlig talsmann for hele det norske miljøet innen subatomær fysikk.

Egil var aktiv lenge etter oppnådd pensjonsalder. Han ble et sterkt talerør for forskning på sikker kjerneenergi. Egil må vel anses som grunnen til at det i 2008 ble laget en offentlig utredning om mulighetene for bruk av Thoriumressursene i Norge, og konstruksjon av et kjernekraftverk basert på Thorium.

Egils faste bopel etter oppnådd pensjonsalder har vært i Frankrike, ikke langt unna Cern. Det var alltid inspirerende og engasjerende å samtale med ham der om vitenskapelige og andre tema. Vi konstaterer med sorg at slike møter ikke lenger vil finne sted.

Våre varmeste kondolanser går til hans kone, Danielle, og øvrige familie.

Bjarne Stugu, for venner og kolleger ved Institutt for fysikk og teknologi