Han var insisterende usnobbet

Gunnar Greve har gitt oss mange gode og muntre minner.

Gunnar Greve var høyesterettsadvokat. Dette bildet ble tatt til 70-årsdagen i 1999.

Pål W. Lorentzen og Bernt Jacob Pettersen

Gunnar Greve avsluttet et langt og spennende liv 14. august. Han ble 93 år.

Selv om han vokste opp i Søndre Bellevuevei på Kalfaret med opptil flere sølvskjeer i munnen, var han livet gjennom insisterende usnobbete, og kunne gjerne plukke tomflasker i Byparken om han synes det var nødvendig å rydde litt opp.

Han trivdes best sammen med såkalte «vanlige folk» og aller best med gamle venner fra Nordnæs Bataillon.

Han hadde også et stort hjerte for Brann, og mente, helt ubeskjedent, at han hadde vært en lovende fotballspiller, noe som er vanskelig å etterprøve i dag.

Gunnar Greve (t.v.) var en ivrig Stadion-gjenger, og mente selv at han hadde vært et fotballtalent. Her med Håkon Søyland i en artikkel om Branns veteransupportere i 2006.

Etter avsluttet juridikum i Oslo i 1955, startet han som advokat hos sin far. Etter en tid ble hans bror, Jan Einar Greve og Pål W. Lorentzen med i virksomheten.

Advokatfirmaet Greve, Greve, Greve & Lorentzen ble en toneangivende aktør i det bergenske næringsliv og på Vestlandet. Etter flere fusjoner ble det til dagens Advokatfirmaet Thommessen.

Gunnar prosederte i distriktene på Vestlandet og i Bergen gjennom 1960- og 1970-årene, og sikret firmaet et nettverk av gode klienter. Mange av dem, og særlig de minst kjedelige, ble også hans gode venner livet ut. Han ble høyesterettsadvokat i 1960.

Verbalt var Gunnar alltid en tydelig stemme. Vi var aldri i tvil om hans standpunkt. Han sa det han mente og mente det han sa.

I advokatgjerningen var Gunnar ikke alltid i takt med tidens trender i bransjen. For ham var ingen sak for liten og ingen sak for stor. Til litt irritasjon for noen av hans kolleger, praktiserte han «Gjest Baardsen»-prinsippet ved fakturering. Det kunne og bli mye pro bono-arbeid for de yngre advokatene.

Gunnar Greve jr., som han da var kjent som, sammen med varaordfører Arne Næss på Ulrikens topp i 1979. Greve var styreformann i Ulriksbanen.

Det var spennende, utfordrende og inspirerende å arbeide sammen med Gunnar. Han hadde et bunnsolid judisium, og forventet oppmerksomhet 24–7 på det han drev med fra alle de som var rundt ham.

I tillegg til jussen var Gunnar en fremragende forretningsmann, og hadde utallige tillitsverv i næringslivet. Han var i en årrekke styreleder i HSD, Vestlandsbanken, Hansa, Dale fabrikker og Seatrans Gruppen, bare for å nevne noen få.

På hjemmebane hadde Gunnar en høyt verdsatt støttespiller i sin kone Guri Greve som var universitetslektor og byrettsdommer. Dertil var det fire aktive døtre som skulle styres. Han fikk likevel oppnådd mer enn de fleste, og fikk stort sett gjort det han ville. Det ble tid til åtte år i politikken som bystyremedlem i Bergen for Høyre og leder for styret i Kunstforeningen.

Gunnar Greve (i midten) som styreleder i Bergen kunstforening. Her under åpning av Samlivsutstillingen i 1977.

Det var gøy å være sammen med Gunnar. Hans praktiske ferdigheter var i sterk ubalanse med hans intellektuelle evner og lyster. Det skjedde derfor alltid noe uventet rundt ham på jobb eller i fritiden.

Det har gitt oss mange muntre og gode minner.

Gunnar møtte menneskene rundt seg med en intens og spørrende interesse, og han ble en verdsatt rådgiver og samtalepartner for mange.

Alltid interessert og opptatt av nye opplevelser hadde han, helt til det siste, nye reiseplaner og prosjekter på beddingen.

Til tross for at han alltid hadde mange «jern i ilden» og alltid var opptatt av å få gjort det han ville, var Gunnar storstilt sjenerøs og til stede for de nærmeste rundt seg.

For barnebarna var han en superbestefar med fornyet engasjement for Bataillonen på Nordnes og på Stadion. Han bar Nordnes-ordenen som han fikk i moden alder med stor glede.

Gunnar har gitt oss mange gode og muntre minner og han vil bli savnet av utallige venner, venninner, familie og kolleger.

På vegne av venner og kollegaer,

Pål W. Lorentzen og Bernt Jacob Pettersen