Norheimsund / Øystese tok sin tredje strake seier

Elia Mong førte an med to mål i 5-1-seieren over Dale/Stanghelle/Vaksdal i G14 2. divisjon, Avdeling 3 - Vår tirsdag. Dermed har Norheimsund/Øystese vunnet tre kamper på rad.