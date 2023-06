Østerbø-dobbel sikret seier

Thomas Leo Clausen Østerbø ble med sine to scoringer den store helten for Løv-Ham 2 i 2-0-seieren over Vadmyra 2 i 7. divisjon, Hordaland - Avdeling 1 i fotball for menn. Vadmyra 2 har tapt tre strake kamper.