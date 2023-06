Ola Kaldråstøyl Østraat ble Trott / Solid / Stord 2-helt på overtid

Ola Kaldråstøyl Østraat ble med sine to scoringer den store helten for Trott/Solid/Stord 2 i 2-1-seieren over Bremnes 2 i G15 2. divisjon, Avdeling 3 - Vår onsdag. Dermed har Trott/Solid/Stord 2 vunnet tre kamper på rad.