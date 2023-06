Målshow fra Nymark 2

Oda Sofie Rørlien Kvamme sto fram med tre mål da Nymark 2 seiret 9-1 over Smørås 2 i 5. divisjon, Hordaland - Avdeling 1 - Vår i fotball for kvinner. Smørås 2 har gått poengløse av banen to kamper på rad.