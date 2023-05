Thunestvedt ble tomålshelt

Daniel Richard Garrido Thunestvedt scoret to mål og hjalp Eidsvåg (Hordaland) 7er til 4-1-seier over Smørås 7er i 7er 2. divisjon, Hordaland - Avdeling 1 - Vår i fotball for menn. Det var sesongens første seier for Eidsvåg (Hordaland) 7er.