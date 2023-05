Dobbel fra Dyrkolbotn for Austrheim 7er

Gjertrud Johnsen Dyrkolbotn ledet an med to mål i 3-2-seieren over Juristforeningen 7er i 7er 2. divisjon, Hordaland - Vår i fotball for kvinner søndag. Det var sesongens første seier for Austrheim 7er.