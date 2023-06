Dobbel fra Tilde Sofie Midtbø for Masfjord

Tilde Sofie Midtbø ble med sine to scoringer den store helten for Masfjord i 2-1-seieren over Nordhordland 2 i J14 2. divisjon, Avdeling 2 - Vår tirsdag. Masfjord har fire seirer på sine fem siste kamper.