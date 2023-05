Eline Alver Hordnes avgjorde for Nordhordland

Eline Alver Hordnes scoret det avgjørende målet for Nordhordland i 3-2-seieren over Trott/Solid/Stord 2 på Trott stadion i J15 1. divisjon, Vår. Trott/Solid/Stord 2 gikk på sitt første tap for sesongen.