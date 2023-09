Mjåset i scoringshumør mot Fana 7er

Elise Vilnes Mjåset scoret to av målene og hjalp Austrheim 7er til 5-1-seier over Fana 7er i 7er 2. divisjon, Hordaland - Vår i fotball for kvinner. Austrheim 7er har sju seirer på sine åtte siste kamper.