Brakstad-dobbel sikret seier

Remy André Brakstad scoret begge målene for Sartor og ble den store helten i 2-1-seieren over Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy i 7. divisjon, Hordaland - Avdeling 2 i fotball for menn søndag. Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy har tapt to strake kamper.